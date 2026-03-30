Lidl tem a solução para os churrascos no terraço por menos de 15 euros

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Com a chegada dos dias mais quentes, começam também os almoços no jardim e os fins de tarde na varanda ou no terraço com a família e amigos. E há um essencial que não pode faltar: um bom guarda-sol para garantir sombra e conforto.

A pensar nisso, o Lidl volta a apostar num artigo prático e acessível. O guarda-sol de jardim da marca Livarno vai estar à venda a partir de sexta-feira, 3 de abril, por apenas 14,99 euros.

Com 180 cm de diâmetro, este modelo é ideal para varandas, terraços ou pequenos jardins. A cobertura é feita em 100% poliéster, ajudando a proteger do sol nos dias mais quentes, e a altura é ajustável entre 170 e 224 cm, permitindo adaptá-lo a diferentes espaços e necessidades.

Outro destaque é o sistema de inclinação, que facilita ajustar o guarda-sol ao longo do dia, acompanhando a posição do sol.

Para quem está a preparar a casa para o verão, esta pode ser uma solução simples e económica para aproveitar melhor os dias ao ar livre.