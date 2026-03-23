Lidl tem a solução para quem vai viajar de avião nestas férias. E está por menos de 12 euros

Portugal não é só mar e até os portugueses se espantam com estas praias fluviais

Lidl tem a solução que precisávamos para as férias de verão. E está por menos de 12 euros

Parece Bali mas fica no nosso país: este destino paradisíaco é perfeito para as férias de verão

Com os olhos postos nas férias de verão de 2026, muitos portugueses já começam a planear escapadinhas e viagens de avião e há um detalhe que nunca pode falhar: a escolha da mochila ideal para levar na cabine. Prática, leve, com boa capacidade e, acima de tudo, acessível, é exatamente o que todos nós procuramos para evitar custos extra com bagagem.

A pensar nisso, o Lidl acaba de lançar uma solução que promete facilitar, e muito, a vida a quem vai viajar. Trata-se de uma mochila de viagem da marca Esmara, pensada para bagagem de mão, com um preço que chama imediatamente a atenção: apenas 11,99 euros.

Com dimensões de aproximadamente 35 x 53,5 x 17 cm e capacidade até 10 kg, esta mochila adapta-se facilmente às regras de muitas companhias aéreas para bagagem de cabine. Além disso, destaca-se pela versatilidade, podendo ser utilizada tanto como mochila do dia a dia como para pequenas viagens.

Inclui dois compartimentos principais, permitindo uma melhor organização dos objetos pessoais, desde roupa a dispositivos eletrónicos, algo essencial para viagens curtas ou escapadinhas de fim de semana.

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