Carro como novo a sair do stand: chegou ao Lidl a máquina que põe fim aos riscos

Lidl tem à venda móvel para colocar por baixo do lavatório por menos de 30 euros

Todos perguntam como a minha casa cheira tão bem. Ninguém sonha que é por lavar a roupa com este produto do Aldi

Carro como novo a sair do stand: chegou ao Lidl a máquina que põe fim aos riscos

Manter a casa de banho arrumada e organizada nem sempre é fácil, sobretudo quando o espaço é limitado. A pensar nisso, o Lidl lançou um móvel para colocar por baixo do lavatório, ideal para aproveitar ao máximo o espaço. O modelo é da marca própria Livarno e é totalmente em madeira.

Com medidas de 60 x 55 x 29 cm, o móvel é compacto e perfeito para casas de banho pequenas ou médias. Conta com duas portas que fecham o compartimento interior, permitindo guardar produtos de higiene, cremes e outros objetos de forma prática e discreta.

O acabamento em madeira natural oferece um aspeto simples e elegante, que se adapta facilmente a diferentes estilos de decoração. E o melhor: este móvel está à venda por apenas 29,99 euros, tornando-se numa solução prática e acessível. Percorra a galeria acima e veja esta novidade.