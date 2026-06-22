Lidl tem à venda os casacos perfeitos para as noites frescas de verão (custam menos de 10 euros)

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As noites de verão podem ser mais frescas do que se espera e, nesses momentos, um casaco leve acaba sempre por dar jeito. Para levar para um jantar ao ar livre, um passeio junto ao mar ou simplesmente para ter à mão quando a temperatura desce, o Lidl tem agora à venda três modelos da marca Esmara,

A coleção inclui três modelos distintos com o característico efeito rendilhado e perfurado da malha ajour. Duas das versões apresentam manga comprida, ideais para quem procura maior proteção quando as temperaturas descem, enquanto a terceira aposta numa manga mais curta, perfeita para complementar looks de verão sem acrescentar demasiado calor.

Disponíveis em tons neutros como bege, castanho e branco, os modelos foram pensados para combinar facilmente com diferentes estilos e ocasiões, desde coordenados mais casuais a propostas mais elegantes.

Os casacos são produzidos com uma composição de 60% algodão reciclado e 40% poliéster reciclado e estão disponíveis entre os tamanhos XS e L.

Cada modelo custa apenas 9,99 euros, tornando-se uma opção acessível para renovar o guarda-roupa de verão sem comprometer o orçamento.