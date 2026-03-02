Facebook Instagram
Lidl tem um novo concurso que promete ser um fenómeno entre os portugueses

O Lidl arrancou com uma nova campanha que promete ser um verdadeiro fenómeno entre os portugueses
IOL
Há 1h e 7min

O Lidl arrancou o mês de março com uma das suas campanhas de fidelização mais ambiciosas do ano. Sob o mote “Patrocina-me, Lidl”, a insígnia vai distribuir um total de 360 mil euros em prémios, numa iniciativa que promete gerar forte adesão entre os clientes portugueses.

No centro do concurso está a oferta do equivalente a 10 anos de compras grátis a 10 vencedores. Cada premiado receberá um cartão exclusivo, pré-carregado com 36 mil euros, o que corresponde a 300 euros mensais durante uma década. No total, serão escolhidos dois vencedores por semana.

Para participar, os clientes devem efetuar compras no valor mínimo de 15 euros e identificá-las com a aplicação Lidl Plus. Por cada 15 euros em compras é gerada uma participação, que deverá depois ser submetida digitalmente na app.

Com esta estratégia, o Lidl pretende não só incentivar a frequência de compra, como também reforçar o seu ecossistema digital, numa altura em que a inflação alimentar continua a pressionar os orçamentos familiares.

O Diretor de Experiência do Cliente do Lidl, Luís Alcalde, sublinha que “o lançamento da campanha ‘Patrocina-me, Lidl’ reforça a nossa liderança em preço, aliando simplicidade e proximidade. Com uma oferta focada na frescura e qualidade, garantimos que os nossos clientes conseguem fazer as suas compras completas, demonstrando que, para nós, cada cliente vale mesmo a pena”.

Para além do concurso de longo prazo, a marca avança também com medidas imediatas. Entre 2 e 29 de março, estarão em vigor reduções diretas de preços em cerca de 70 produtos essenciais, com um desconto médio de 15% e máximos que podem chegar aos 28%.

Entre os artigos abrangidos encontram-se atum ao natural com redução próxima dos 28%, champô familiar com desconto semelhante, arroz agulha com uma descida superior a 20%, além de azeite virgem e bebidas vegetais com reduções entre os 11% e os 19%.

Ao combinar descontos imediatos no talão de compra com a possibilidade de garantir um “patrocínio” durante a próxima década, o Lidl posiciona março como um mês estratégico de apoio ao poder de compra das famílias, reforçando a sua proposta de valor: aliviar a despesa corrente enquanto cria oportunidades de poupança futura com impacto prolongado.


