"Limpa, aspira água e não deixa marcas": Influencers de limpezas já estão a correr para o Lidl

Há 3h e 36min
Há um novo aliado das limpezas a conquistar as redes sociais, e promete facilitar, e muito, as tarefas domésticas. Falamos do aspirador de janelas da Silvercrest que chegou ao Lidl e já está a ser um sucesso.

Quem deu o alerta foi a criadora de conteúdos @sandylisboaa, que partilhou a novidade no Instagram e assumiu-se fã do produto. Num vídeo partilhado no seu Instagram, mostra o aspirador em ação e destaca aquilo que mais impressiona, limpa, aspira a água e não deixa marcas.

O Silvercrest Aspirador de Janelas 3.7V foi pensado para remover água e sujidade de superfícies lisas de forma prática e sem esforço. Depois de aplicar o produto de limpeza, o aparelho aspira a água suja, evitando escorridos e aquelas marcas incómodas que muitas vezes ficam no vidro. Segundo a própria influencer, é ideal para vidros de janelas, portas de frigorífico, placas de alumínio, vidro do chuveiro e espelhos, não se limitando apenas às janelas, podendo ser utilizado em várias superfícies da casa.

Outro ponto forte é o preço. Está disponível por 21,99 euros, menos 3 euros do que o preço habitual anunciado para 2025, 24,99 euros. Percorra a galeria acima e veja o produto.

