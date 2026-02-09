Facebook Instagram
Limpa, desinfeta e desengordura: esta máquina a vapor do Lidl é tudo o que nós precisavamos

Esta é a solução multiusos do Lidl para limpar os sítios mais difíceis
Hoje às 12:10
Mercadona vai inaugurar nova loja em Portugal. Saiba quando e onde

O LIDL volta a apostar em soluções práticas para o dia a dia com o lançamento de uma Máquina de Limpeza a Vapor, ideal para quem procura uma limpeza eficaz, rápida e sem recurso a químicos.

Compacta e fácil de usar, esta máquina limpa, desinfeta e desengordura apenas com vapor de água, tornando-se uma aliada perfeita para a higienização de várias superfícies da casa, como fornos, sofás, azulejos, estofos ou zonas de difícil acesso.

O equipamento conta com um depósito de água com capacidade de 250 ml e uma pressão de vapor entre 2,8 e 3,5 bar, garantindo potência suficiente para remover sujidade incrustada e gordura mais resistente. O vapor quente ajuda ainda a eliminar bactérias e germes, promovendo uma limpeza mais profunda e segura.

Disponível por apenas 22,49 euros, esta máquina de limpeza a vapor surge como uma opção económica e eficiente para quem quer manter a casa impecável sem ter muito trabalho.

