Mantém a água limpa e aquece a água: Lidl vende cobertura solar para piscina a menos de 20 euros

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Com a chegada dos dias mais quentes, são muitas as famílias que voltam a montar as piscinas no jardim. No entanto, manter a água limpa e à temperatura ideal pode ser um desafio, sobretudo durante a noite ou em períodos de menor utilização.

A pensar nisso, o Lidl tem à venda uma cobertura solar para piscina da Bestway por apenas 19,99 euros, um acessório que promete ajudar a conservar a água em melhores condições durante mais tempo.

A cobertura foi concebida para aproveitar a energia solar e ajudar a aquecer a água da piscina, ao mesmo tempo que reduz a entrada de folhas, insetos e outras impurezas.

Para além disso, contribui para diminuir a evaporação da água, ajudando a manter a temperatura por mais tempo e reduzindo a necessidade de reposições frequentes.

A cobertura solar da Bestway está disponível por 19,99 euros e surge como uma solução prática para quem pretende aproveitar a piscina durante todo o verão com menos preocupações de manutenção.