Menos de 6 euros! Prevemos filas no Lidl à conta destas mochilas térmicas

Atenção Lidl: esta loja tem um artigo essencial para o verão com 20% de desconto

Este acessório do Lidl vai ser um sucesso: evita grãos de areia no telemóvel e custa menos de 9 euros

Chegaram ao Lidl por 3.99 euros: preço surreal para uma das maiores tendências do momento

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Chegaram ao Lidl por 3.99 euros: preço surreal para uma das maiores tendências do momento

Com a chegada dos dias mais quentes, começam também as idas à praia, aos piqueniques e os fins de semana ao ar livre. E há um acessório que se está a tornar cada vez mais popular no verão: as mochilas térmicas.

Mais práticas do que os tradicionais sacos térmicos, permitem transportar comida e bebidas frescas de forma confortável, sem ocupar as mãos durante o caminho até à praia ou piscina. A pensar nisso, o Lidl tem à venda uma mochila térmica da marca CRIVIT por apenas 5,99 euros.

Uma opção prática para o verão

O modelo tem capacidade para 10 litros e está disponível em azul e cinza claro. Além disso, inclui costas acolchoadas em Airmesh, pensadas para tornar o transporte mais confortável.

Com medidas de 21 x 16 x 38 centímetros, a mochila consegue levar o essencial para um dia fora de casa, desde garrafas de água e fruta até snacks ou refeições leves.

O formato mochila acaba por ser uma alternativa mais prática para quem procura mobilidade e conforto, especialmente em deslocações mais longas até ao areal.

Não serve apenas para a praia

Apesar de ser uma escolha óbvia para os dias de verão, este tipo de mochila térmica também pode ser utilizado em caminhadas, festivais, viagens ou até para transportar refeições no dia a dia.

E tendo em conta o preço, menos de seis euros, é provável que se torne num dos artigos mais procurados da marca nas próximas semanas.