Mesmo a tempo das férias de verão: Lidl tem barras para o carro a menos de 50 euros

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Com a chegada do verão e o aumento das viagens em família, muitos condutores procuram soluções para transportar bagagem extra de forma prática e segura. A pensar nisso, o Lidl está a vender umas barras para tejadilho que podem ser uma ajuda para quem planeia férias de carro.

As Barras para Tejadilho da marca Ultimate Speed estão disponíveis por 49,99 euros e permitem aumentar a capacidade de transporte do veículo, facilitando o transporte de malas, caixas de tejadilho, equipamentos desportivos ou outros objetos volumosos.

O acessório suporta uma carga máxima de 90 quilos e está disponível em dois comprimentos distintos, 124 e 139 centímetros, consoante o modelo, para se adaptar a diferentes tipos de automóveis.

Com um preço abaixo dos 50 euros, esta proposta do Lidl surge como uma alternativa económica para quem procura preparar o automóvel para as viagens de verão sem gastar demasiado. Como é habitual nas campanhas da cadeia de supermercados, a disponibilidade está sujeita ao stock existente em loja.