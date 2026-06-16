Mesmo a tempo das férias de verão: Lidl tem barras para o carro a menos de 50 euros
Mesmo a tempo das férias de verão: Lidl tem barras para o carro a menos de 50 euros
Chegaram ao Lidl as sandálias estilo Birkenstock por menos de 7 euros. E há um modelo novo
Chegaram ao Lidl os painéis que todos os famosos têm na decoração das suas casas
Esqueça os calções interiores: este produto da Mercadona acaba com a fricção entre as pernas
Lidl tem à venda uma solução prática para aumentar a capacidade de carga do veículo por menos de 50 euros
Com a chegada do verão e o aumento das viagens em família, muitos condutores procuram soluções para transportar bagagem extra de forma prática e segura. A pensar nisso, o Lidl está a vender umas barras para tejadilho que podem ser uma ajuda para quem planeia férias de carro.
As Barras para Tejadilho da marca Ultimate Speed estão disponíveis por 49,99 euros e permitem aumentar a capacidade de transporte do veículo, facilitando o transporte de malas, caixas de tejadilho, equipamentos desportivos ou outros objetos volumosos.
O acessório suporta uma carga máxima de 90 quilos e está disponível em dois comprimentos distintos, 124 e 139 centímetros, consoante o modelo, para se adaptar a diferentes tipos de automóveis.
Com um preço abaixo dos 50 euros, esta proposta do Lidl surge como uma alternativa económica para quem procura preparar o automóvel para as viagens de verão sem gastar demasiado. Como é habitual nas campanhas da cadeia de supermercados, a disponibilidade está sujeita ao stock existente em loja.