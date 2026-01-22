"Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão": há mais um fenómeno da Mercadona

Paredes escuras com humidade? Estes sprays de supermercado vão fazer com que pareça que pintou a casa

Ninguém vai acreditar que comprou no Lidl e muito menos por este preço

Custa 5 euros a solução do Pingo Doce para poder usar camisas ou vestidos em dias muito frios

O Lidl volta a surpreender com dois artigos difíceis de ignorar. A partir de sexta-feira, dia 23 de janeiro, chega às lojas o casaco softshell para homem Parkside Performance, uma peça ideal para os dias mais frios e estar sempre confortável e quente.

Com um visual desportivo e atual, este casaco é 100% poliéster, ideal para proteger do vento e do frio. O modelo apresenta fecho integral e bolsos, tornando-o adequado tanto para o dia a dia como para atividades ao ar livre ou de trabalho.

Disponível nas cores castanho e preto e em tamanhos que vão do S ao XXL, o grande destaque está mesmo no preço: apenas 16,99 euros. Um valor que dificilmente se associa a um casaco com esta aparência e características técnicas.

Como é habitual nas campanhas do Lidl, o stock é limitado e a procura promete ser elevada. Para quem procura qualidade a um preço acessível, esta pode ser uma oportunidade a não deixar escapar.