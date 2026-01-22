Facebook Instagram
Dicas

Ninguém vai acreditar que comprou no Lidl e muito menos por este preço

O Lidl está sempre a surpreender com artigos super úteis e a preços baixos
IOL
Há 2h e 13min
Custa 5 euros a solução do Pingo Doce para poder usar camisas ou vestidos em dias muito frios

O Lidl volta a surpreender com dois artigos difíceis de ignorar. A partir de sexta-feira, dia 23 de janeiro, chega às lojas o casaco softshell para homem Parkside Performance, uma peça ideal para os dias mais frios e estar sempre confortável e quente.

Com um visual desportivo e atual, este casaco é 100% poliéster, ideal para proteger do vento e do frio. O modelo apresenta fecho integral e bolsos, tornando-o adequado tanto para o dia a dia como para atividades ao ar livre ou de trabalho.

Disponível nas cores castanho e preto e em tamanhos que vão do S ao XXL, o grande destaque está mesmo no preço: apenas 16,99 euros. Um valor que dificilmente se associa a um casaco com esta aparência e características técnicas.

Como é habitual nas campanhas do Lidl, o stock é limitado e a procura promete ser elevada. Para quem procura qualidade a um preço acessível, esta pode ser uma oportunidade a não deixar escapar. 

RELACIONADOS
Custa 5 euros a solução do Pingo Doce para poder usar camisas ou vestidos em dias muito frios
Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home
Uma das maiores tendências de cozinha da Temu já chegou à IKEA
Um dos maiores sucessos de sempre da IKEA chegou agora ao ALDI
Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, os saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar
Loja 100% portuguesa que faz frente à IKEA e Zara Home está com descontos até 60%: uma 'febre' que já tem 70 lojas
Mais Vistos
00:01:08
1ª Companhia
Filipe Delgado confunde som de fogo de artifício com tiros e o momento torna-se viral
tvi
00:05:21
1ª Companhia
Sara Santos é capturada e as imagens são dignas de um filme de Hollywood
tvi
00:01:29
1ª Companhia
Filipe Delgado recebe castigo severo. Saiba o motivo
tvi
00:02:59
1ª Companhia
Soraia Sousa teme o pior e deixa colegas a rir com pergunta hilariante
tvi
Destaques IOL
Gastronomia
Do caldo verde ao aos pastéis de nata: luso-francês leva Portugal ao Vietname
Saude
Ignorar este detalhe no ar condicionado pode pesar na fatura da eletricidade e prejudicar saúde
Inspiração
Tem quase 98 anos, estuda na universidade em Lisboa e os netos dizem que é a mais 'cool': esta é uma avó inspiradora
Dicas
"Levanto-me entre as 11h e 12h e como um dente de alho": atriz de 67 anos revela segredo para viver bem