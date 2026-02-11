Facebook Instagram
Dicas

Novo aspirador antiácaros do Lidl acaba com as alergias em casa de uma vez

Sofre com alergias e nada parece resolver? O Lidl tem a solução que precisava

IOL
Ontem às 12:09
Limpa, desinfeta e desengordura: esta máquina a vapor do Lidl é tudo o que nós precisavamos

Sofre constantemente com alergias e, por mais que lave tudo, os sintomas continuam? O Lidl tem a solução para este problema tão comum. A cadeia de supermercados vai colocar à venda o aspirador antiácaros Cleanmaxx, especialmente desenvolvido para uma higienização profunda de superfícies têxteis.

O aparelho vai estar disponível a partir de sexta-feira por apenas 39,99 euros, uma redução de 43% face ao preço recomendado de 69,99euros. Com ele, é possível higienizar todas as áreas da casa com facilidade. O segredo está na sua ação tripla: a luz UV-C desinfeta sem recorrer a químicos, enquanto cerca de 3.000 vibrações por minuto agitam a sujidade entranhada e a potência de sucção de 10 kPa remove eficazmente os alergénios.

Com um recipiente de pó de 300 ml, o Cleanmaxx torna-se um aliado indispensável para colchões, sofás e almofadas, oferecendo uma alternativa prática e económica para quem procura alívio rápido dos sintomas de alergia.

 

RELACIONADOS
Limpa, desinfeta e desengordura: esta máquina a vapor do Lidl é tudo o que nós precisavamos
Esqueçam a Smeg: os eletrodomésticos mais estilosos estão no Aldi
Decidimos viver uma semana à italiana. E esta é a nossa lista de compras no Aldi
Lidl inaugura nova loja na Grande Lisboa. Saiba onde fica
Sofá-cama da IKEA põe fim ao maior pesadelo das casas pequenas. E é dos mais vendidos
Mais Vistos
00:01:42
1ª Companhia
Visita inesperada! «Intruso» invade a base da 1ª Companhia e deixa recrutas entusiasmados
tvi
00:01:03
1ª Companhia
Rui Freitas dá "aula" de recruta da semana a Filipe Delgado: e o momento é de ir às lágrimas!
tvi
00:05:56
1ª Companhia
Dinâmica das ardósias gera discórdia! Manuel Melo fica furioso com atitude de Noélia
tvi
Destaques IOL
Carnaval
Cancelado ou adiado: como fica, afinal, o Carnaval de Torres Vedras?
Novidades
Novo aspirador antiácaros do Lidl acaba com as alergias em casa de uma vez
Saude
Especialistas recomendam tomar estas vitaminas para ajudar na produção de colagénio e prevenir a osteoporose
Tempestade
Tempestades em Portugal: japoneses ensinam o que fazer para enfrentar os dias de chuva intensa
Mais Lidas
Alice Alves
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico
Antienvelhecimento
Maria viveu 117 anos e a ciência desconfia que o segredo está num alimento
versa
Fabio
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada
A1
Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique
cnn
Ines aguiar
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país
Toy
Entrou num Reality da TVI e agora declara-se a cantor famoso: «Partilhámos algo muito raro e muito forte»