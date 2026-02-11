Novo aspirador antiácaros do Lidl acaba com as alergias em casa de uma vez

Vai chegar ao Lidl um robot tipo Bimby muito mais pequeno e muito mais barato

Sofre constantemente com alergias e, por mais que lave tudo, os sintomas continuam? O Lidl tem a solução para este problema tão comum. A cadeia de supermercados vai colocar à venda o aspirador antiácaros Cleanmaxx, especialmente desenvolvido para uma higienização profunda de superfícies têxteis.

O aparelho vai estar disponível a partir de sexta-feira por apenas 39,99 euros, uma redução de 43% face ao preço recomendado de 69,99euros. Com ele, é possível higienizar todas as áreas da casa com facilidade. O segredo está na sua ação tripla: a luz UV-C desinfeta sem recorrer a químicos, enquanto cerca de 3.000 vibrações por minuto agitam a sujidade entranhada e a potência de sucção de 10 kPa remove eficazmente os alergénios.

Com um recipiente de pó de 300 ml, o Cleanmaxx torna-se um aliado indispensável para colchões, sofás e almofadas, oferecendo uma alternativa prática e económica para quem procura alívio rápido dos sintomas de alergia.