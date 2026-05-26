"Netflix da roupa": este site traz roupa nova todos os meses por uma subscrição mensal

Chegaram ao Lidl por 3.99 euros: preço surreal para uma das maiores tendências do momento

Menos de 6 euros! Prevemos filas no Lidl à conta destas mochilas térmicas

O maior drama do calor chega ao fim com estas redes do Lidl magnéticas (não precisa de fazer furos)

O paraíso não fica apenas no estrangeiro: esta praia portuguesa tem água azul-turquesa e areia branca

Antes de ligar a ventoinha que estava guardada, limpe-a assim (pela sua saúde)

Lidl acaba com um dos maiores pesadelos na praia deste verão. Chega nesta semana

Chegaram ao Lidl por 3.99 euros: preço surreal para uma das maiores tendências do momento

Menos de 6 euros! Prevemos filas no Lidl à conta destas mochilas térmicas

Há um problema que regressa todos os verões sem falhar: os mosquitos. Basta abrir a janela ao final do dia para refrescar a casa e, poucos minutos depois, começa a batalha contra o zumbido constante durante a noite e as inevitáveis picadas.

É precisamente para evitar esse cenário que muita gente procura soluções simples e rápidas nesta altura do ano, especialmente opções que não impliquem obras nem furos nas janelas.

A pensar nisso, o Lidl vai ter à venda, a partir de 29 de maio, uma rede mosquiteira magnética pensada para janelas com persiana.

Instalação simples e sem furos

O grande destaque deste modelo está precisamente na instalação. A rede fixa-se através de uma fita magnética autocolante, o que significa que não é necessário furar paredes ou caixilharias.

Além disso, foi desenvolvida especialmente para janelas com persiana, desde que exista um espaço mínimo de 10 milímetros.

A rede tem medidas de 110 x 130 centímetros e promete ajudar a manter os insetos fora de casa sem impedir a circulação de ar, algo essencial durante os dias mais quentes.

Outro dos pontos fortes é o preço. A rede mosquiteira estará disponível por 9,99 euros, tornando-se numa alternativa acessível para quem quer dormir de janela aberta sem se preocupar com mosquitos durante a noite.