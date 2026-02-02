Facebook Instagram
Perguntam se são da Zara e ninguém acredita que estas botas estão no Lidl

Por menos de 20 euros, o Lidl vai ter à venda as botas da moda deste inverno
Hoje às 10:22
Com a chuva a marcar presença nos últimos dias, encontrar botas práticas e baratas torna-se quase uma prioridade. A pensar nisso, o LIDL vai ter à venda um novo modelo idêntico às botas da Zara a um preço super acessível.

Falamos dos novos botins da marca Esmara, vão estar nas prateleiras a partir de sexta-feira, 6 de fevereiro.Disponíveis nas cores preto e camel, estes botins destacam-se pelo design prático e versátil, ideal para o dia a dia, combinando conforto com um estilo casual. O modelo conta com sola robusta e adapta-se facilmente a diferentes looks de inverno.

Os botins estarão disponíveis nos tamanhos do 36 ao 40 e têm um preço de 16,99 euros, uma opção económica para quem procura renovar o calçado sem pesar na carteira.

Como habitual nas campanhas do LIDL, os artigos estão sujeitos ao stock existente, pelo que a marca recomenda que os clientes cheguem cedo às lojas.

