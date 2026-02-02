Perguntam se são da Zara e ninguém acredita que estas botas estão no Lidl

Com a chuva a marcar presença nos últimos dias, encontrar botas práticas e baratas torna-se quase uma prioridade. A pensar nisso, o LIDL vai ter à venda um novo modelo idêntico às botas da Zara a um preço super acessível.
Falamos dos novos botins da marca Esmara, vão estar nas prateleiras a partir de sexta-feira, 6 de fevereiro.Disponíveis nas cores preto e camel, estes botins destacam-se pelo design prático e versátil, ideal para o dia a dia, combinando conforto com um estilo casual. O modelo conta com sola robusta e adapta-se facilmente a diferentes looks de inverno.
Os botins estarão disponíveis nos tamanhos do 36 ao 40 e têm um preço de 16,99 euros, uma opção económica para quem procura renovar o calçado sem pesar na carteira.
Como habitual nas campanhas do LIDL, os artigos estão sujeitos ao stock existente, pelo que a marca recomenda que os clientes cheguem cedo às lojas.