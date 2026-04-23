Lidl tem à venda móvel para colocar por baixo do lavatório por menos de 30 euros

Esta novidade do Lidl vai fazer toda a diferença no seu terraço nos dias de calor

Estas calças de ganga são parecidas com as da Levi's e estão por menos de 15 euros no Lidl

Por menos de 10 euros está à venda no Lidl camisolas de malha super giras para as noites frescas de verão

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Estas calças de ganga do Lidl lembram modelos da Levi’s e custam menos de 15 euros

A cadeia de supermercados Lidl volta a surpreender com uma novidade pensada para os dias mais quentes e, sobretudo, para as noites mais frescas de verão. A marca acaba de lançar camisolas de malha leves, versáteis e a um preço difícil de ignorar: menos de 10 euros.

Disponíveis por 9,99 euros, estas camisolas prometem tornar-se num essencial de meia-estação. Com um design simples, mas atual, são ideais para conjugar com looks descontraídos, seja para um passeio ao final do dia, um jantar ao ar livre ou uma saída com amigos.

A nova peça está disponível em três cores fáceis de combinar: azul, azul marinho e branco. Quanto aos tamanhos, variam entre o S e o L, adaptando-se a diferentes silhuetas. Percorra a galeria acima e veja os artigos.