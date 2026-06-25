Prepare as sardinhas e as entremeadas: o Lidl recebe novos grelhadores esta semana

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Com o verão em pleno e a época dos churrascos a ganhar força, o Lidl Portugal prepara-se para lançar uma nova gama de grelhadores pensada para diferentes espaços, necessidades e orçamentos. As novidades chegam às lojas a partir de 29 de junho.

O destaque da coleção vai para o Grelhador com Rodas em Cerâmica, disponível por 399 euros. Inspirado nos modelos profissionais, este equipamento possui revestimento esmaltado que ajuda a reter o calor e a humidade, permitindo preparar grelhados mais suculentos. Com um termómetro integrado e controlo de temperatura entre os 50°C e os 450°C, é uma opção indicada para assar, grelhar, selar ou até defumar alimentos.

Por se tratar de um modelo exclusivo, a compra será feita através de reserva antecipada na aplicação Lidl Plus, entre 29 de junho e 5 de julho, com levantamento na loja escolhida na semana seguinte.

Para quem procura alternativas mais acessíveis, a marca disponibiliza ainda três modelos distintos. O mais económico é o Grelhador Redondo a Carvão, que custa apenas 8,89 euros. Compacto, leve e fácil de transportar, foi pensado para piqueniques, campismo ou pequenas varandas.

Já a Churrasqueira a Carvão Vegetal, por 119 euros, aposta no tradicional sabor das brasas e inclui uma manivela exterior que permite ajustar facilmente a altura do carvão e controlar a intensidade do calor.

Pelo mesmo preço, estará também disponível o Grelhador a Gás com 3 Queimadores, ideal para quem privilegia rapidez e praticidade. Sem necessidade de carvão, permite criar diferentes zonas de calor para cozinhar vários alimentos ao mesmo tempo.

Percorra a galeria acima e veja os grelhadores.