Procura o conjunto de ganga da moda? Vai estar à venda no Lidl por menos de 30 euros

Com a chegada da primavera, começam também a surgir as peças mais leves, versáteis e ideais para os dias amenos. É nesta altura que o guarda-roupa se adapta a visuais mais descontraídos, sem perder o estilo, e há novidades a caminho que prometem facilitar essa transição.
A pensar nisso, a Lidl prepara o lançamento de um conjunto de ganga da marca Esmara, que promete ser uma das apostas da temporada. Disponível a partir de 27 de março, este look combina um casaco de ganga clássico com umas calças wide leg, criando um visual moderno, descontraído e muito fácil de adaptar a diferentes ocasiões.
O casaco de ganga destaca-se pelo corte intemporal e pela composição sustentável, integrando uma percentagem significativa de algodão reciclado. Já as calças wide leg seguem uma das tendências mais fortes dos últimos tempos, oferecendo conforto e um toque contemporâneo ao outfit, sem comprometer a elegância casual.
Para além do design atual, o conjunto chama também a atenção pelo preço acessível: o casaco estará disponível por 14,99 euros, enquanto as calças poderão ser adquiridas por 13,99 euros.