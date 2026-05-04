Sandálias do estilo Birkenstock vão chegar ao Lidl por menos de 10 euros

Por menos de 10 euros está à venda no Lidl camisolas de malha super giras para as noites frescas de verão

É dos mais vendidos e faz com que a sala pareça maior: esta novidade da IKEA está a ser um sucesso

Peça de menos de 4 euros da IKEA pôs fim a um tormento que vivíamos na cozinha

Mais barato e não precisa de obras: esta é a nova tendência para renovar o chão da cozinha num só dia

É dos mais vendidos e faz com que a sala pareça maior: esta peça da IKEA está a ser um sucesso

Com a chegada dos dias mais quentes, o calçado leve volta a ganhar protagonismo e as sandálias tornam-se indispensáveis no dia a dia. Entre os modelos que continuam a marcar tendência todos os verões, o estilo inspirado nas clássicas sandálias tipo Birkenstock mantém-se em destaque, mas nem sempre com preços acessíveis para todas as carteiras.

É precisamente aqui que surge a nova proposta do Lidl, que volta a apostar em opções económicas para a estação. A cadeia de supermercados vai ter à venda umas sandálias da marca própria Esmara, a partir do dia 8 de maio, disponíveis por 9,99 euros, pensadas tanto para homem como para mulher.

Com um design que remete para o estilo intemporal das sandálias de duas tiras e palmilha anatómica, o modelo aposta no conforto e na praticidade, mantendo uma estética simples e versátil. As fivelas ajustáveis permitem melhor adaptação ao pé, tornando-as adequadas para uso diário.

Disponíveis em tons neutros, estas sandálias apresentam-se como uma opção fácil de conjugar com diferentes looks de verão, desde conjuntos mais descontraídos a visuais mais urbanos.

Tal como acontece habitualmente com as campanhas sazonais do Lidl, trata-se de uma oferta limitada, o que significa que o stock poderá esgotar rapidamente nas lojas.