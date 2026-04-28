Secadores, caixas de maquilhagem ou kits de cera quente: espera-se corrida ao Lidl esta semana

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Com o Dia da Mãe a aproximar-se, começa também a grande procura do presente ideal. Para quem ainda não sabe o que oferecer, o Lidl lançou um conjunto de sugestões na área de beleza que prometem facilitar a escolha, e sem pesar na carteira.

Já está disponível nas lojas Lidl várias opções pensadas para diferentes estilos de mãe, desde as mais vaidosas às que adoram organização e momentos de autocuidado.

Entre os destaques está uma mala de maquilhagem com compartimentos, ideal para manter tudo organizado. Compacta e prática, surge como uma opção funcional para o dia a dia, com um preço bastante acessível.

Na área de beleza, os secadores de cabelo ganham protagonismo. Com potência de 2000W e diferentes níveis de temperatura, prometem uma secagem rápida e eficaz, perfeitos para quem valoriza praticidade nas rotinas diárias.

Outro dos produtos que chama a atenção é o kit de cera quente para depilação, pensado para quem prefere tratar da beleza em casa. Fácil de usar e com resultados duradouros, surge como uma alternativa económica aos tratamentos em salão.

Percorra a galeria acima e inspire-se.