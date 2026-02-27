Tem ecrã tátil e está a um preço acessível: vai chegar ao Lidl um novo robot de cozinha

Precisa de organizar os cantos à casa? O Lidl vai ter à venda um carrinho de arrumação e cabe em qualquer divisão

Se há coisa que os portugueses sabem bem, é que as campanhas do Lidl são sempre uma boa surpresa. E esta é das que vale mesmo a pena marcar na agenda: a partir de 2 de março, as lojas Lidl passam a ter à venda o SilverCrest Monsieur Cuisine Smart, um robot de cozinha completo por 349 euros.

Para quem sonha com uma cozinha mais organizada, rápida e sem o caos de ter dez aparelhos em cima do balcão, este lançamento pode ser a solução que faltava.

Com 1000 watts de potência, o Monsieur Cuisine Smart não se fica pela teoria. Na prática, é capaz de cozer, refogar, cozinhar a vapor, misturar, amassar, triturar, fazer puré, emulsionar, pesar, fazer sous vide e até slow cook, tudo num só equipamento. Ou seja, substitui uma boa parte dos utensílios que já tem (ou que ainda não comprou por falta de espaço).

O copo misturador é em aço inoxidável com capacidade até 3 litros, tem balança incorporada e acompanha vários acessórios para alargar ainda mais as possibilidades na cozinha.

Um dos pontos fortes deste modelo é o ecrã tátil de 8 polegadas, intuitivo e fácil de usar mesmo para quem não é muito fã de tecnologia. Mas a funcionalidade que vai fazer a diferença no quotidiano chama-se Cooking Pilot: uma espécie de guia interativo que acompanha a receita passo a passo diretamente no ecrã do equipamento, sem ter de andar a consultar o telemóvel com as mãos sujas de farinha.

O robot vem ainda com 600 receitas pré-instaladas, e através da aplicação gratuita é possível adicionar muitas mais. Outro detalhe prático: a adaptação automática de porções, que ajusta as quantidades consoante o número de pessoas que vão comer. Uma função pequena, mas que faz toda a diferença no dia a dia.

A lâmina reversível com rotação à esquerda é outro pormenor técnico pensado para preparações mais delicadas, e o temporizador vai até 99 minutos.

Como em todas as campanhas do Lidl, o stock é limitado e tende a esgotar rapidamente. Se está a pensar em adquirir um, o melhor mesmo é não deixar para a semana seguinte.