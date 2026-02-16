Facebook Instagram
Vai voar das prateleiras: Lidl lança socas estilo Birkenstock por menos de 10 euros

O Lidl decidiu apostar numas socas do mesmo género das Birkenstock a um preço muito mais acessível ao das originais
IOL
Hoje às 14:53
Já conhecia? Vai chegar ao Aldi o chuveiro que lava e escova os nossos cães

A tendência deste ano continua clara: as socas estilo Birkenstock vieram para ficar. Confortáveis, práticas e com um toque vintage, tornaram-se o calçado preferido de quem procura conforto no dia a dia. O Lidl tem à venda as socas em duas cores.

Disponíveis em castanho e preto, estes modelos da gama Esmara/Esmara Men chegam às lojas com um preço que dificilmente passa despercebido: apenas 8,99 euros por par.

Com tamanhos que vão do 41 ao 46, estas socas prometem ser uma solução prática e confortável para quem procura um calçado descontraído para o dia-a-dia sem comprometer o estilo. O design remete claramente para os famosos modelos ortopédicos de duas tiras com fivelas, um visual que está na ribalta há várias estações e que se tornou um clássico do streetwear e dos looks casuais.

