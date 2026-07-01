Todos querem esta esfregona com pedal: chega ao Lidl por menos de 16 euros
LIDL - Balde com Esfregona
LIDL - Ventoinha de Pé com Comando 50 W
Influencer mostra como a roupa do Lidl dá para ir ao escritório, à praia e à discoteca. E fica incrível
Esta loja tem à venda um produto que remove a areia dos pés num instante. E custa menos de 3 euros
A esfregona que muitos querem ter em casa chega ao Lidl já esta semana
Se anda à procura de uma esfregona da moda, temos boas notícias. A partir de 3 de julho, o Lidl volta a ter à venda um dos produtos de limpeza mais procurados pelos clientes: o balde com esfregona e sistema de pedal.
Nos últimos tempos, este tipo de esfregona tornou-se um verdadeiro fenómeno graças ao sistema que permite escorrer a água sem ter de usar as mãos. Basta pressionar o pedal para acionar o mecanismo de centrifugação, eliminando o excesso de água da esfregona e facilitando a limpeza dos pavimentos.
À venda por 15,99 euros, o conjunto inclui um balde com dois compartimentos, um para a água limpa e outro para a água utilizada, ajudando a evitar que a sujidade volte ao chão durante a limpeza. Inclui ainda duas capas de esfregona, prontas a utilizar.
Outro detalhe prático é o cabo em aço com 122 centímetros, pensado para tornar a utilização mais confortável e adaptada a diferentes utilizadores.