Lidl inaugura nova loja na Grande Lisboa. Saiba onde fica

O Lidl Portugal inaugurou uma nova loja em Penalva, no concelho do Barreiro, reforçando a sua presença no distrito de Setúbal. Partilhado pelo Instagram da cadeia de supermercados, a loja fica situada na Rua Quinta do Peliche, nas proximidades da Autoeuropa, a unidade foi desenhada de acordo com o mais recente conceito da marca.

De acordo com o site Echo, com uma área de vendas de aproximadamente 1.200 m², a loja integra secções exclusivas de produtos frescos, incluindo carne, peixe, frutas e legumes. Conta ainda com uma padaria em regime de self-service, equipada com máquina de corte de pão, garantindo mais praticidade aos clientes. Para agilizar o processo de compra, a loja dispõe de seis caixas de pagamento rápido.

O Lidl mantém a meta de atingir os 300 estabelecimentos em Portugal até 2027, reforçando a sua estratégia de crescimento e proximidade com os consumidores.