Facebook Instagram
Dicas

Lidl inaugura nova loja na Grande Lisboa. Saiba onde fica

Lidl inaugura nova loja na Grande Lisboa. Descubra a localização
IOL
Há 2h e 11min
Acaba de abrir um Lidl que surpreende com a inauguração: tem lavandaria e a padaria é self-service

O Lidl Portugal inaugurou uma nova loja em Penalva, no concelho do Barreiro, reforçando a sua presença no distrito de Setúbal. Partilhado pelo Instagram da cadeia de supermercados, a loja fica situada na Rua Quinta do Peliche, nas proximidades da Autoeuropa, a unidade foi desenhada de acordo com o mais recente conceito da marca.

De acordo com o site Echo, com uma área de vendas de aproximadamente 1.200 m², a loja integra secções exclusivas de produtos frescos, incluindo carne, peixe, frutas e legumes. Conta ainda com uma padaria em regime de self-service, equipada com máquina de corte de pão, garantindo mais praticidade aos clientes. Para agilizar o processo de compra, a loja dispõe de seis caixas de pagamento rápido.

O Lidl mantém a meta de atingir os 300 estabelecimentos em Portugal até 2027, reforçando a sua estratégia de crescimento e proximidade com os consumidores.

RELACIONADOS
Acaba de abrir um Lidl que surpreende com a inauguração: tem lavandaria e a padaria é self-service
Tem ecrã tátil e está a um preço acessível: vai chegar ao Lidl um novo robot de cozinha
Atenção Ikea: Lidl vai ter à venda um carrinho de arrumação perfeito para casas pequenas
Esta esfregona elétrica do Lidl vai fazer com que arrume para sempre o balde e a esfregona
Quase 9 anos depois, a IKEA vai abrir uma loja nesta cidade portuguesa
Mais Vistos
00:03:22
Secret Story
Uma nova pista deixa concorrentes desconfiados: «É alguém que tem...»
tvi
00:00:26
Secret Story
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé
tvi
00:04:19
Em Família
Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado
tvi
00:05:23
Dois às 10
Jovens pais fazem apelo ao país para salvar a filha de três meses
tvi
Destaques IOL
Novidades
Lidl tem um novo concurso que promete ser um fenómeno entre os portugueses
Imprensa internacional
Imprensa internacional reconhece cidade portuguesa como o melhor destino pós fim de relacionamento
Novidades
Atenção IKEA: Lidl tem a solução que acaba com a desorganização na casa de banho
Comida japonesa
"Não fazia ideia do que me esperava”: Trocou o escritório no Japão e agora vende comida na rua em Portugal
Mais Lidas
Afonso Leitão
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»
Mau tempo
Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal
cnn
Pedro Jorge
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Guerra
Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto
cnn
Famosos
"O quanto te amo": antes de entrar em "Secret Story", Pedro cúmplice de conhecida cantora!
selfie
Dois às 10
Bruno de Carvalho anuncia e chora morte: «É apenas um até já»
tvi