Rival da Primark surpreende com nova loja em Portugal. Veja os nossos produtos preferidos

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A Pepco abriu a sua primeira loja em Matosinhos no dia 24 de abril, reforçando a expansão da marca em Portugal e consolidando a sua presença no norte do país.

O novo espaço vai localizar-se na Avenida da República, na rotunda junto à Rua Roberto Ivens, mesmo ao lado da praia, tornando-se a terceira loja da marca polaca no distrito do Porto.

Com esta abertura, a Pepco passa a contar com 25 lojas em território nacional, num crescimento acelerado desde a sua chegada a Portugal, em maio de 2023, com a primeira loja no Coimbra Retail Park, em Eiras. O país foi o 19.º a receber a cadeia, que se tem vindo a posicionar como concorrente direta de marcas como a Primark.

O novo ponto de venda em Matosinhos terá cerca de 380 metros quadrados e irá disponibilizar a oferta habitual da marca, incluindo vestuário para toda a família, brinquedos, artigos de decoração, cosmética e produtos de higiene, entre outras categorias, avança a NiT.

Avançado pela NiT, a nova abertura, de acordo com o diretor regional da Pepco, Jorge Barrie Ruiz, reflete a estratégia da marca em aproximar-se ainda mais dos consumidores locais, através de uma oferta variada de vestuário, artigos para a casa e produtos do dia a dia, apostando numa lógica que alia acessibilidade, conveniência e ligação às comunidades.

Segundo o responsável, esta expansão traduz a intenção de “reforçar a proximidade com os consumidores locais através de uma gama diversificada de vestuário, artigos domésticos e produtos de uso quotidiano”, apostando “ numa abordagem que combina conveniência, preços acessíveis e integração nas comunidades”.

A Pepco não dispõe de loja online, embora possa consultar a disponibilidade dos produtos através do seu site oficial.