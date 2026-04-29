Rival da Primark surpreende com nova loja em Portugal. Veja os nossos produtos preferidos
Rival da Primark surpreende com nova loja em Portugal. Veja os nossos produtos preferidos
Secadores, caixas de maquilhagem ou kits de cera quente: espera-se corrida ao Lidl esta semana
É dos mais vendidos e faz com que a sala pareça maior: esta novidade da IKEA está a ser um sucesso
Tudo o que pode encontrar na Action
Concorrente da Primark abre mais uma loja em Portugal
A Pepco abriu a sua primeira loja em Matosinhos no dia 24 de abril, reforçando a expansão da marca em Portugal e consolidando a sua presença no norte do país.
O novo espaço vai localizar-se na Avenida da República, na rotunda junto à Rua Roberto Ivens, mesmo ao lado da praia, tornando-se a terceira loja da marca polaca no distrito do Porto.
Com esta abertura, a Pepco passa a contar com 25 lojas em território nacional, num crescimento acelerado desde a sua chegada a Portugal, em maio de 2023, com a primeira loja no Coimbra Retail Park, em Eiras. O país foi o 19.º a receber a cadeia, que se tem vindo a posicionar como concorrente direta de marcas como a Primark.
O novo ponto de venda em Matosinhos terá cerca de 380 metros quadrados e irá disponibilizar a oferta habitual da marca, incluindo vestuário para toda a família, brinquedos, artigos de decoração, cosmética e produtos de higiene, entre outras categorias, avança a NiT.
Avançado pela NiT, a nova abertura, de acordo com o diretor regional da Pepco, Jorge Barrie Ruiz, reflete a estratégia da marca em aproximar-se ainda mais dos consumidores locais, através de uma oferta variada de vestuário, artigos para a casa e produtos do dia a dia, apostando numa lógica que alia acessibilidade, conveniência e ligação às comunidades.
Segundo o responsável, esta expansão traduz a intenção de “reforçar a proximidade com os consumidores locais através de uma gama diversificada de vestuário, artigos domésticos e produtos de uso quotidiano”, apostando “ numa abordagem que combina conveniência, preços acessíveis e integração nas comunidades”.
A Pepco não dispõe de loja online, embora possa consultar a disponibilidade dos produtos através do seu site oficial.