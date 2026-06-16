A partir de 18 euros: os biquínis e fatos de banho feitos à mão que estão a conquistar as portuguesas

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Há um mega armazém com biquínis e fatos de banho a partir de 2 euros. E também vende online

Com a chegada do verão, a procura por biquínis e fatos de banho aumenta significativamente. Existe, cada vez mais, uma elevada procura por marcas portuguesas. Para quem procura peças mais exclusivas e produzidas em Portugal, há uma marca nacional que está a apostar em biquínis e fatos de banho feitos à mão, com preços a partir dos 18 euros.

É precisamente nessa tendência que se enquadra a HeyLáCarapau! Swimwear, uma marca portuguesa especializada em beachwear feito à mão e por encomenda. Com sede em Santo Tirso, a marca aposta em peças produzidas artesanalmente em Portugal, permitindo às clientes adquirir modelos diferenciados e produzidos com atenção ao detalhe.

Entre biquínis e fatos de banho, a oferta inclui diferentes cortes, padrões e cores, pensados para vários estilos e tipos de corpo. Os preços dos biquínis começam nos 18 euros, tornando a marca uma alternativa acessível para quem procura peças handmade sem gastar uma fortuna.

Uma das particularidades da HeyLáCarapau! Swimwear é o facto de trabalhar por encomenda, privilegiando uma produção mais personalizada e evitando o desperdício associado à produção em massa. As trocas são efetuadas apenas em caso de necessidade de alteração de tamanho.

Para além das peças de praia, a marca tem vindo a conquistar clientes que procuram apoiar pequenos negócios nacionais e investir em produtos fabricados localmente.

A loja física está localizada na Praça Conde São Bento, nº 72, em Santo Tirso, onde é possível conhecer de perto as coleções e esclarecer dúvidas sobre os diferentes modelos disponíveis.