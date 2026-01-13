Facebook Instagram
Cerco à Primark aperta-se: grande concorrente abre mais uma loja em Portugal

A cadeia de lojas polaca conhecida por misturar produtos low cost que vão da roupa à decoração, passando por artigos de higiene vai abrir mais uma loja em Portugal
IOL
Hoje às 11:44
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial

A Pepco, marca polaca conhecida por oferecer produtos de decoração, vestuário e artigos essenciais a preços baixos, prepara-se para abrir a sua primeira loja em Oeiras.

Segundo a NiT, o novo espaço será inaugurado no centro comercial New Life Miraflores, no início do segundo trimestre de 2026, e terá 500 metros quadrados dedicados a produtos para toda a família.

Portugal foi o 19.º país a receber a marca, que chegou em maio de 2023 com a primeira loja em Eiras, no Coimbra Retail Park. Desde então, a marca já conta com 23 lojas no país. Agora, Oeiras junta-se à lista de cidades portuguesa.

A marca aposta no conceito “One Stop, One Shop”, que permite aos clientes encontrar tudo numa única visita, facilitando a gestão do orçamento familiar sem abdicar da diversidade ou da qualidade. O diretor da Pepco na Península Ibérica, Jorge Barrie Ruiz, afirmou à NiT: “Queremos que cada família que entre numa loja Pepco encontre soluções práticas, bonitas e acessíveis para o dia a dia com elevada qualidade.”

O novo espaço em Oeiras vai disponibilizar uma ampla gama de produtos, desde artigos de decoração e utilidades para o lar, até vestuário, brinquedos e outros itens essenciais, avança a NiT.

Com preços a partir de 1,50 euros, a Pepco apresenta-se como uma alternativa à Primark, reforçando a tendência de retalho low cost em Portugal e prometendo conquistar os clientes à procura de produtos acessíveis e funcionais.

Cerco à Primark aperta-se: grande concorrente abre mais uma loja em Portugal
