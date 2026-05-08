Concorrente portuguesa da IKEA abre nova loja com descontos até 60%

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Loja de mobiliário e decoração reforça a sua presença no mercado nacional com a renovação profunda de um dos seus espaços físicos. A HOMYCASA reabriu a loja do Seixal, no Retail Park Casal do Marco, em Paio Pires, após uma renovação total do espaço.

Com cerca de 1.000 metros quadrados, a loja apresenta agora um novo conceito visual, com ambientes completos e organizados para ajudar os clientes a visualizar diferentes soluções para a casa.

A renovação integra o processo de rebranding da marca, que tem vindo a transformar os seus espaços físicos em todo o país. Segundo a HOMYCASA, a aposta passa por criar uma experiência “mais envolvente”, onde conforto, funcionalidade e inspiração se cruzam em cada detalhe.

Para assinalar esta nova fase, a marca lançou ainda a campanha “Maio Perfeito”, com descontos até 60% em mais de 500 produtos, incluindo sofás, camas, cadeiras, colchões e mesas.

“Queremos continuar a ser uma marca próxima dos consumidores e responder às suas necessidades reais”, afirma Michael Gameiro, CEO da HOMYCASA. “Esta reabertura no Seixal, aliada à campanha ‘Maio Perfeito’, permite-nos reforçar essa proposta, oferecendo soluções acessíveis sem comprometer a qualidade e a experiência em loja”, acrescenta.

Fundada em 2017, a HOMYCASA conta atualmente com nove lojas físicas em Portugal e continua a reforçar a presença no setor da decoração e mobiliário acessível.