Desde decoração a bricolage: rival da IKEA tem 'tudo e mais alguma coisa' por preços super baixos

Porque andam todos a falar desta nova loja low cost em Portugal? Fomos perceber o que lá se compra

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Imagine uma loja onde pode encontrar todos aqueles produtos irresistíveis que normalmente vê online na Temu ou AliExpress, mas desta vez pode ver, tocar e escolher antes de comprar. É exatamente isso que a TEDi oferece, numa aposta crescente em Portugal.

Desde artigos de decoração, organização e festas, até materiais de bricolage, brinquedos e produtos para animais de estimação, as lojas TEDi têm prateleiras recheadas de milhares de produtos a preços baixos.

O segredo desta marca alemã, fundada em 2004, é simples: provar que qualidade e bom preço podem andar de mãos dadas. Nesta quinta-feira (5 de dezembro), a TEDi abre uma nova loja em Alverca, somando já várias localizações no país, incluindo Guimarães e Rio de Mouro.

Os horários são de segunda a sábado, das 9h00 às 20h00, e aos domingos e feriados, das 10h00 às 19h00.

Percorra a galeria para descobrir alguns dos produtos que fazem sucesso nas lojas TEDi.