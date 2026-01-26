Esqueça a IKEA e a Conforama: outlet de móveis às portas de Lisboa mostra o que é o verdadeiro low cost

Um dos móveis mais vendidos da IKEA faz sentido em qualquer divisão da casa

As lojas low cost estão super popularizadas e já fazem parte da rotina de quem procura mobilar a casa sem estourar o orçamento. Normalmente associadas às compras online, como a Shein, Temu, AliExpress ou Amazon, este conceito ganha agora uma nova vida em formato físico e bem perto de Lisboa.

Na Bobadela, a Ibersino afirma-se como um verdadeiro achado para quem procura móveis e artigos para casa e escritório a preços acessíveis. A loja destaca-se pela grande variedade de produtos disponíveis, que vão desde peças essenciais até soluções mais específicas para diferentes espaços.

Entre os artigos que a loja oferece estão as cadeiras, poltronas, cadeiras de gamer, mesas, estantes e até carrinhos organizadores, com preços a partir de 9,95 euros. Há opções para salas, escritórios, quartos e até para quem quer criar um espaço de trabalho ou lazer em casa sem grandes investimentos.

Com uma oferta diversificada e valores verdadeiramente low cost, este outlet de móveis (e não só) às portas de Lisboa é uma paragem obrigatória para quem quer mobilar ou renovar a casa.