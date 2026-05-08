Experimentámos e aprovamos: as calças de 20 euros que fazem looks formais e casuais

Calças de treino largas: esta é a nova tendência de moda e nós escolhemos as mais giras e baratas

Nova coleção de roupa de treino da Primark está a ser um sucesso. Há artigos que já estão esgotados

As suas calças de ganga estão a perder a cor? O problema pode estar nisto

Esta é daquelas peças obrigatórias no roupeiro: um ‘must-have’ com um corte que assenta bem em qualquer corpo e com os mais diversos estilos. Fica bem para ir ao escritório, mas também para um look mais casual de fim de semana. Fica bem com ténis, sandálias ou botas.

Nós experimentámos e aprovamos: estas calças são frescas, confortáveis e muito fáceis de engomar. Além disso, estão disponíveis em várias cores e tamanhos. Outra vantagem destas cullotes é não serem demasiado compridas. Testámos com duas pessoas da nossa equipa com alturas de 1.56m e 1.65m e em ambas não foi necessário subir a bainha.

Estas calças culotte rústicas estão à venda na Stradivarius. Têm cintura subida, perna larga, bolsos laterais, cintura elástica na parte de trás para maior conforto e um fecho com carcela de botões dupla. Estão disponíveis em castanho, preto, cru e pedra.

A composição combina 75% viscose e 25% poliamida, o que lhe dá a leveza de meia estação. O modelo está disponível do tamanho 32 ao 44 e pode ser encontrado nas lojas ou no site da marca.

O preço é muito justo para a qualidade da peça: 22.99 euros.