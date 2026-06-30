Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já conta com oito lojas em Portugal
PrimaPrix: a loja onde tudo está (mesmo) mais barato: até 70% de desconto em centenas de produtos
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Adoramos um bom desconto e esta loja é um fenómeno europeu recheada de produtos conhecidos com baixas de preço que chegam aos 70%
Encontrar produtos de marcas conhecidas a preços mais baixos é uma prioridade para muitos consumidores e a PrimaPrix tem sido uma das cadeias a conquistar cada vez mais portugueses. Com um conceito baseado na venda de artigos de grandes marcas com descontos que podem chegar aos 70%, a retalhista espanhola continua a expandir-se no mercado nacional.
A entrada da PrimaPrix em Portugal aconteceu em maio de 2025, com a inauguração da primeira loja em Guimarães. Desde então, a cadeia tem reforçado a sua presença no país e conta atualmente com oito lojas, distribuídas por Lisboa, Porto, Coimbra, Guimarães e Viana do Castelo.
Nas lojas é possível encontrar uma grande variedade de produtos, desde artigos de higiene pessoal e limpeza a alimentação, maquilhagem, perfumes e bebidas. Entre as marcas mais conhecidas disponíveis destacam-se nomes como Garnier, Pantene, Rimmel ou Nivea, vendidos a preços inferiores aos praticados em muitas superfícies comerciais.
O stock é renovado regularmente, o que faz com que os produtos disponíveis variem de loja para loja e de semana para semana, sendo frequente a chegada de novas oportunidades de compra.
Atualmente, estas são as oito lojas da PrimaPrix em Portugal:
- Lisboa (Pascoal de Melo) – Rua Pascoal de Melo, 73D.
- Lisboa (Duque de Ávila) – Avenida Duque de Ávila, 47.
- Lisboa (Avenidas Novas) – Rua da Beneficência, 173A.
- Lisboa (Entrecampos) – Rua Dr. Eduardo Neves, 2B.
- Porto – Rua de Fernandes Tomás, 793.
- Guimarães – Rua Paio Galvão, 20.
- Coimbra – Rua João de Ruão, 6.
- Viana do Castelo – Lima Retail Park.
A marca já deu a conhecer a intenção de continuar a crescer em Portugal, pelo que é expectável que novas lojas venham a abrir nos próximos anos, reforçando a aposta num conceito que combina grandes marcas com preços reduzidos.