Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já conta com oito lojas em Portugal

Atenção Lidl: esta loja tem um artigo essencial para o verão com 20% de desconto

Descobrimos que o banco móvel viral do momento só custa 30 euros. E vende-se em loja famosa

Esta loja tem à venda um produto que remove a areia dos pés num instante. E custa menos de 3 euros

PrimaPrix: a loja onde tudo está (mesmo) mais barato: até 70% de desconto em centenas de produtos

Esta loja tem à venda um produto que remove a areia dos pés num instante. E custa menos de 3 euros

Descobrimos que o banco móvel viral do momento só custa 30 euros. E vende-se em loja famosa

Esta loja é um fenómeno europeu de preços baixos e tem sempre novidades. Escolhemos os nossos preferidos do momento

Encontrar produtos de marcas conhecidas a preços mais baixos é uma prioridade para muitos consumidores e a PrimaPrix tem sido uma das cadeias a conquistar cada vez mais portugueses. Com um conceito baseado na venda de artigos de grandes marcas com descontos que podem chegar aos 70%, a retalhista espanhola continua a expandir-se no mercado nacional.

A entrada da PrimaPrix em Portugal aconteceu em maio de 2025, com a inauguração da primeira loja em Guimarães. Desde então, a cadeia tem reforçado a sua presença no país e conta atualmente com oito lojas, distribuídas por Lisboa, Porto, Coimbra, Guimarães e Viana do Castelo.

Nas lojas é possível encontrar uma grande variedade de produtos, desde artigos de higiene pessoal e limpeza a alimentação, maquilhagem, perfumes e bebidas. Entre as marcas mais conhecidas disponíveis destacam-se nomes como Garnier, Pantene, Rimmel ou Nivea, vendidos a preços inferiores aos praticados em muitas superfícies comerciais.

O stock é renovado regularmente, o que faz com que os produtos disponíveis variem de loja para loja e de semana para semana, sendo frequente a chegada de novas oportunidades de compra.

Atualmente, estas são as oito lojas da PrimaPrix em Portugal:

Lisboa (Pascoal de Melo) – Rua Pascoal de Melo, 73D.

– Rua Pascoal de Melo, 73D. Lisboa (Duque de Ávila) – Avenida Duque de Ávila, 47.

– Avenida Duque de Ávila, 47. Lisboa (Avenidas Novas) – Rua da Beneficência, 173A.

– Rua da Beneficência, 173A. Lisboa (Entrecampos) – Rua Dr. Eduardo Neves, 2B.

– Rua Dr. Eduardo Neves, 2B. Porto – Rua de Fernandes Tomás, 793.

– Rua de Fernandes Tomás, 793. Guimarães – Rua Paio Galvão, 20.

– Rua Paio Galvão, 20. Coimbra – Rua João de Ruão, 6.

– Rua João de Ruão, 6. Viana do Castelo – Lima Retail Park.

A marca já deu a conhecer a intenção de continuar a crescer em Portugal, pelo que é expectável que novas lojas venham a abrir nos próximos anos, reforçando a aposta num conceito que combina grandes marcas com preços reduzidos.