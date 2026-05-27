Já não é preciso esperar pelas encomendas da Temu ou Shein. Pode comprar diretamente nesta loja gigante
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Quem costuma comprar na Temu ou na Shein já pode encontrar produtos semelhantes nesta loja gigante
As compras online conquistaram milhares de portugueses graças aos preços baixos e à enorme variedade de produtos disponíveis em plataformas como Temu ou Shein. No entanto, entre tempos de espera, portes de envio e a incerteza sobre aquilo que realmente chega a casa, muitos consumidores continuam à procura de alternativas mais rápidas e práticas.
Agora, já não é preciso esperar dias, ou até semanas, pelas encomendas. Na Bobadela, existe uma loja gigante que está a atrair os fãs destas plataformas online ao permitir comprar artigos semelhantes diretamente em loja e a preços low cost. A Ibersino tornou-se um verdadeiro fenómeno entre os portugueses que adoram encontrar pechinchas, desde móveis e decoração até gadgets, acessórios e caixas surpresa cheias de produtos inesperados.
O espaço funciona quase como uma versão física das plataformas online mais populares do momento, mas com uma vantagem importante: os clientes podem ver os produtos ao vivo, levar tudo na hora e ainda descobrir artigos difíceis de encontrar noutros espaços comerciais.
Além da vasta oferta para casa, escritório e lazer, a loja ganhou notoriedade pelas famosas caixas mistério provenientes de encomendas perdidas e devoluções. Todas as sextas-feiras de manhã chegam novas remessas, atraindo dezenas de pessoas à procura dos melhores achados antes de toda a gente.
Entre os produtos encontrados pelos clientes surgem frequentemente acessórios tecnológicos, relógios, pequenos eletrodomésticos, artigos de decoração e até equipamentos eletrónicos bastante procurados. Algumas caixas podem mesmo ser parcialmente vistas antes da compra, tornando a experiência ainda mais apelativa para quem gosta de arriscar, mas prefere ter uma ideia do que vai levar.
Com preços acessíveis e um conceito diferente do habitual, a Ibersino continua a conquistar cada vez mais visitantes e promete tornar-se uma paragem obrigatória para quem gosta de comprar muito sem gastar demasiado.