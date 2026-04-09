Loja low cost que faz filas à porta também entrega em casa: todos os produtos custam menos de 2 euros

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Uma cadeia de lojas em rápido crescimento está a conquistar Portugal e a tornar-se num verdadeiro fenómeno de consumo. Nenhum produto custa mais de 2 euros e já consegue encomendar.

Desde a abertura das primeiras lojas, as imagens de filas à porta proliferam nas redes sociais. Influencers e clientes comuns têm partilhado a experiência de explorar estes espaços generosos, onde é possível encontrar de tudo um pouco a preços surpreendentemente baixos.

Com lojas já em Rio Tinto, Braga, Porto e Vila Nova de Gaia, a Promostock oferece uma variedade impressionante: produtos alimentares, desde snacks a bens essenciais, artigos de higiene e cuidados pessoais, produtos de limpeza, utilidades e decoração para a casa, brinquedos e acessórios diversos.

Esta cadeia low cost soma-se à febre de lojas como Pepco, Action, Normal ou Tedi, conquistando rapidamente o público com preços acessíveis e uma experiência de compra cativante.

O impacto nas redes sociais é evidente. Vídeos de prateleiras recheadas, compras volumosas por poucos euros e clientes entusiasmados tornaram-se virais, aumentando ainda mais a curiosidade e o desejo de visitar as lojas.

Com todas as lojas localizadas no norte do país, muitos consumidores do centro e do sul já pedem publicamente a expansão: “Quando chega a Lisboa?” ou “Precisamos disto em todo o país!” são comentários recorrentes online.

Percorra a galeria acima para descobrir alguns dos produtos que a Promostock oferece.