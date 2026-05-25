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"Netflix da roupa": este site traz roupa nova todos os meses por uma subscrição mensal

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Passamos a vida a comprar roupa, muitas vezes para ocasiões específicas, e acabamos por acumulá-la no armário ano após ano, com várias peças que raramente voltam a ser usadas. É neste contexto que surge a Le Closet, um serviço que funciona como uma espécie de “Netflix da roupa”, no qual os utilizadores recebem roupa nova todos os meses através de uma subscrição, devolvendo-a depois.

O conceito baseia-se na ideia de aluguer contínuo: em vez de comprar peças, o utilizador recebe uma seleção em casa, utiliza durante o tempo que quiser dentro do ciclo mensal, devolve e volta a receber novas opções, garantindo um guarda-roupa sempre renovado sem necessidade de acumulação.

Como funciona o serviço

O processo começa com a criação de uma conta e a escolha de um plano mensal. Depois disso, o utilizador preenche um perfil com informações como tamanhos, preferências de estilo e tipos de peças que mais utiliza no dia a dia.

Com base nesses dados, a plataforma prepara uma seleção personalizada de roupa que é enviada numa “box”, podendo incluir vestidos, conjuntos, casacos, malas e até peças de cerimónia. Todas as peças passam por um processo de limpeza e desinfeção profissional entre utilizações e são verificadas antes de voltarem a circular para outros clientes.

Quando a box é devolvida, o ciclo repete-se, permitindo que o guarda-roupa seja constantemente atualizado ao longo do mês.

Planos, preços e condições

A subscrição base começa nos 69,99 euros por mês e dá acesso ao serviço de aluguer de várias peças por ciclo. O modelo não exige fidelização, permitindo ao utilizador pausar ou cancelar a qualquer momento, desde que as peças sejam devolvidas dentro das condições definidas.

A plataforma permite ainda a compra de peças caso o utilizador queira ficar com algum artigo, geralmente com desconto face ao preço original, bem como a possibilidade de adicionar peças extra à box mediante um custo adicional de cerca de 15 euros por peça. O serviço inclui também entregas, devoluções e limpeza profissional.

Regras em caso de atrasos ou danos

A FAQ da plataforma esclarece que atrasos na devolução podem implicar custos adicionais e que peças danificadas ou perdidas podem ser cobradas total ou parcialmente. Cada artigo é avaliado após utilização antes de voltar a ser disponibilizado para outro cliente, garantindo controlo de qualidade ao longo de todo o processo.

Um serviço adaptado ao estilo de cada utilizador

A experiência é desenhada para ser personalizada, já que o utilizador pode receber uma seleção feita pela equipa da plataforma, escolher peças diretamente no catálogo ou criar uma wishlist com artigos favoritos. Com o tempo, o sistema ajusta as sugestões com base nas escolhas e preferências, tornando o serviço mais alinhado com o estilo pessoal.

Entregas em Portugal e na Europa

A Le Closet realiza entregas em vários países europeus, incluindo Portugal, estando também disponível em mercados como Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, Polónia, Eslováquia, Eslovénia e Suécia. Caso o serviço ainda não esteja disponível numa determinada região, os utilizadores podem contactar o apoio ao cliente para mais informações.

Mais do que uma simples plataforma de aluguer, a Le Closet posiciona-se como uma alternativa ao consumo tradicional de moda, promovendo a reutilização de peças e a redução do desperdício têxtil. O objetivo passa por permitir maior variedade de looks sem necessidade de compra constante, num modelo que aposta numa abordagem mais flexível e sustentável ao guarda-roupa.