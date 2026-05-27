Pessoas que adoram 'pechinchas' devem conhecer estes outlets do Continente
Pessoas que adoram 'pechinchas' devem conhecer estes outlets do Continente
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Aqui é possível encontrar eletrodomésticos, decoração e até papelaria com grandes descontos
Quem gosta de encontrar bons descontos e produtos para casa a preços baixos tem um novo espaço para colocar na lista de visitas. A dica foi partilhada no Instagram por Jessica Maia, que mostrou um dos outlets menos conhecidos do Continente, e os preços estão a surpreender muitos portugueses.
O espaço em destaque fica em Viseu, no Retail Park, na Avenida Forte da Gama, e funciona como um verdadeiro outlet para quem procura artigos para casa sem gastar demasiado. Nas prateleiras é possível encontrar um pouco de tudo: pequenos eletrodomésticos, utensílios de cozinha, decoração, brinquedos, artigos para animais, produtos de beleza, zonas de papelaria e até material escolar.
Segundo a criadora de conteúdos, há eletrodomésticos disponíveis a partir dos 12 euros e foi precisamente ali que encontrou uma fritadeira elétrica por apenas 18 euros. Muitos dos produtos pertencem a finais de coleção, embalagens danificadas ou artigos descontinuados, o que ajuda a explicar os preços mais baixos.
Nas avaliações deixadas no Google, os clientes destacam sobretudo a variedade e os descontos praticados. “Loja com produtos de grande variedade e a bons preços”, escreveu um utilizador. Outro cliente refere: “Podemos comprar finais de coleções ou artigos com caixas danificadas a um óptimo preço.”
Mas este não é o único outlet do Continente em Portugal. Existe também o Continente Outlet Vila do Conde, localizado na Rua 5 de Outubro, em Vila do Conde. Tal como o espaço de Viseu, também reúne artigos de decoração, eletrodomésticos, acessórios para casa, papelaria e vários produtos com descontos significativos.
Para quem está a mobilar casa, renovar divisões ou simplesmente gosta de procurar “pechinchas”, estes outlets tornaram-se verdadeiros pontos de paragem obrigatória.