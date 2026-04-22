Quase ninguém repara! O grande rival da IKEA 'esconde' uma zona outlet com preços incríveis

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A JYSK é uma cadeia internacional especializada em artigos para a casa, com foco em mobiliário, decoração e muito mais. Conhecida pelos seus preços acessíveis e estilo funcional de inspiração escandinava, a marca tem vindo a expandir-se em Portugal, tornando-se uma escolha cada vez mais popular para quem procura renovar a casa sem gastar demasiado.

Foi precisamente numa visita a uma das lojas que o criador de conteúdos @robertopalmeida partilhou uma descoberta que está a chamar a atenção nas redes sociais: uma secção pouco conhecida com artigos de exposição e outlet com descontos muito significativos.

No vídeo, o criador explica que encontrou várias peças em exposição que estavam à venda a preços bastante reduzidos. “Fui à JYSK comprar coisas para a casa e só agora percebi que eles têm uma secção com artigos de exposição em que os produtos estão muito mais baratos. Tu podes chegar lá e comprar, só que esta cadeira até já estava reservada”, refere.

Segundo o mesmo, muitos dos produtos encontrados nesta zona chegam a ter descontos superiores a 50%. Para além dos artigos de exposição, o criador destaca ainda a existência de uma secção outlet, também com várias peças marcadas com preços reduzidos.

“Tinham mesmo muita coisa em desconto. Isto foi o que encontrei na loja. Se tiverem uma perto de vocês, acho que vale a pena”, acrescenta. Veja aqui o vídeo.

Atualmente, a JYSK conta já com várias lojas espalhadas pelo país, reforçando a presença da marca no mercado português e facilitando o acesso a este tipo de oportunidades para quem procura boas pechinchas para a casa.