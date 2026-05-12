Rival da Mercadona e da Tiger abre mais uma loja. E vai ser nesta cidade

A cadeia dinamarquesa NORMAL vai abrir a primeira loja em Ovar já no próximo dia 27 de maio, no centro comercial VIDA Ovar. Conhecida pelos preços acessíveis e pelos produtos virais nas redes sociais, a marca continua a expandir-se em Portugal, onde já conta com cerca de 43 lojas.
A nova abertura promete trazer o conceito habitual da retalhista, com corredores recheados de artigos de beleza, higiene, maquilhagem, doces e produtos para a casa, sempre com marcas conhecidas a preços mais baixos do que o habitual.
De acordo com a NiT, no dia da inauguração, marcada para as 10 horas, os visitantes poderão participar em várias dinâmicas preparadas pela marca, incluindo jogos e uma roda da sorte.
“Queremos que cada visita à Normal seja uma experiência de descoberta. Em Ovar, trazemos um conceito onde os produtos mais falados coexistem com preços acessíveis, num espaço pensado para surpreender a cada passo”, afirmou Isabel Balsas, country manager da NORMAL Portugal, à NiT.
