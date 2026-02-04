Facebook Instagram
Uma das sapatarias portuguesas mais famosas abriu uma nova loja em formato outlet

IOL
Hoje às 15:20
Estes 6 amaciadores da Mercadona deixam a nossa roupa super macia e com o melhor cheirinho

Uma das marcas de calçado mais conhecidas em Portugal, inaugurou esta terça-feira, 3 de fevereiro, uma nova loja no Campera Outlet Shopping. Falamos da Seaside, que segue um novo conceito, com todas as coleções de calçado e acessórios a preços outlet.

O novo ponto de venda aplica um modelo de loja inovador, que já vinha a ser implementado em alguns pontos da rede da marca, adaptado agora às especificidades do formato outlet. De acordo com um comunicado feito pela marca no Linkedin, o objetivo é oferecer uma experiência de compra mais fluida, clara e próxima do cliente, mas ajustada a um ambiente onde a perceção de valor, a diversidade de oferta e a simplicidade no processo de decisão são determinantes.

O espaço foi organizado em duas áreas distintas, uma dedicada às novidades e outra aos artigos com preços reduzidos, de forma a facilitar a navegação e a leitura da oferta. Para além disso, a experiência de autoatendimento foi pensada para ser intuitiva, promovendo maior autonomia, conforto e fluidez ao longo de toda a visita.

Nesta loja pode encontrar todo o tipo de calçado e acessórios por preços muito mais baixos. Percorra a galeria e conheça o novo espaço.

