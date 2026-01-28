Outlet de toalhas vai fazer tremer a Futah e a Torres Novas? Há toalhas a menos de 1 euro

Nova coleção de roupa de treino da Primark está a ser um sucesso. Há artigos que já estão esgotados

É sempre díficil encontrar toalhas de praia ou de banho a um preço acessível. E quando compramos, é em pouca quantidade devido aos preços elavados. No entanto, uma loja com toalhas de mãos, toalhas de rosto e outros têxteis para a casa a preços quase inacreditáveis está a dar que falar nas redes sociais.

Falamos da Lar Shop Outlet, que tem duas localizações em Lisboa: em Alcântara, na Avenida 24 de Julho, e em Telheiras, na Rua Padre Américo. Com preços que começam nos 0,99 cêntimos, a Lar Shop tem conquistado clientes por oferecer peças lindas, de boa qualidade e com uma relação preço-qualidade difícil de encontrar.

Entre os artigos mais procurados estão as toalhas: toalhas de rosto a 0,99 cêntimos, toalhas de mãos a partir de 1,99 euros e toalhas de banho grandes a partir de 5 euros. A loja disponibiliza ainda toalhas de praia super elegantes e oferece a possibilidade de comprar à unidade ou ao quilo, ideal para quem quer poupar ainda mais ao adquirir várias peças de uma só vez.

Para além de toalhas, a Lar Shop Outlet disponibiliza ainda lençóis, mantas e outros têxteis essenciais para a casa, tornando-se uma opção atrativa tanto para quem está a montar uma casa nova como para quem pretende apenas dar um novo ar ao lar.