Vende roupa da Shein e pacotes perdidos da Amazon: esta loja é de 'perder' a cabeça

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Os portugueses não deixam escapar uma boa oportunidade, e as lojas low cost tornaram-se paragem obrigatória para quem procura preços acessíveis sem abdicar da variedade.

É neste contexto que surge a BigOutlet, está aberta entre as 10h e as 19h, na Avenida Duque de Loulé, junto ao Marquês de Pombal, em Lisboa. O conceito mistura marcas conhecidas, produtos inesperados e preços difíceis de ignorar.

Depois de ganhar destaque através da página de Instagram @kaike.pt e de uma loja física em Tomar, na Rua Serpa Pinto, a marca chega agora à capital com a mesma proposta que lhe conquistou clientes: reunir, num só espaço, oportunidades únicas.

Entre as prateleiras, há peças da Shein desde 3,99 euros e ainda pacotes surpresa com produtos provenientes de plataformas como a Amazon, ideais para quem gosta de arriscar e descobrir verdadeiras pechinchas.

O conceito tem despertado curiosidade: na BigOutlet, é possível comprar encomendas perdidas da Amazon, bem como encontrar artigos novos como roupa, ferramentas, humidificadores ou capacetes, tudo a preços bastante abaixo do habitual.

A experiência de compra destas encomendas é simples. e quase um jogo. Os clientes escolhem uma caixa sem saber o que contém e vale tudo para tentar adivinhar: mexer, pesar ou abanar. O preço é calculado ao peso: 24,99 euros por quilo ou 12,49 euros por meio quilo.