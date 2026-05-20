Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão

Esqueça as marcas caras: as almofadas de praia com padrões lindos estão no Continente

Imparável, Mercadona abre mais uma loja em novembro. E já está a contratar

Da roupa à decoração, influencer espanhola diz que esta é a melhor feira em Portugal

Espanholas estão a vir a esta localidade alentejana para "pechinchas" que são tendência de decoração

Encontrar um vestido elegante para casamentos, bailes de finalistas ou batizados sem gastar uma fortuna nem sempre é fácil. No entanto, há uma loja em Carnaxide que está a tornar-se um verdadeiro fenómeno nas redes sociais, especialmente entre criadoras de conteúdos portuguesas que procuram vestidos de cerimónia a preços acessíveis.

Com mais de 500 metros quadrados e três pisos recheados de opções, a Loja Maria está a ganhar destaque pela enorme variedade de modelos, estilos e preços, com vestidos que começam nos 8 euros.

A loja fica localizada na Rua Fraternidade Operária 4, em Carnaxide, e está aberta diariamente entre as 10h00 e as 21h00. No espaço é possível encontrar vestidos compridos, modelos curtos, opções com brilhantes, estilos mais clássicos ou versões inspiradas em vestidos de princesa, além de acessórios, malas, sapatos e até roupa masculina.

A criadora de conteúdos Diana Dias Mascarenhas foi uma das influenciadoras que mostrou a loja nas redes sociais. “Muitos vestidos e a preços muito bons. Para quem tem um casamento, baile de finalistas, já sabem”, escreveu, revelando ainda que acabou por comprar um vestido por apenas oito euros.

Também Vanessa Correia destacou os preços baixos e a variedade disponível para ocasiões especiais, sublinhando que existem vestidos “a partir de 9,99 euros” para casamentos, batizados e bailes.

Já Miriam Cunha descreveu o espaço como “a loja perfeita” para quem procura looks de festa, destacando os três pisos e a diversidade de estilos disponíveis. Segundo partilhou, há modelos para todos os gostos, desde vestidos mais simples a opções mais elaboradas com brilhos e cortes mais elegantes.

A zona de preços mais acessíveis conta sobretudo com tamanhos entre o XS e o M, embora existam diferentes secções e coleções dentro da loja. Para além das peças de cerimónia, o espaço inclui também roupa casual, bijuteria e novas coleções femininas.

Com a época de casamentos e eventos a aproximar-se, a loja tem vindo a tornar-se uma das mais procuradas entre quem quer encontrar um vestido elegante sem ultrapassar o orçamento.