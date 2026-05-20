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Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão
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Há 53 min

Vestidos de cerimónia a partir de 8 euros? Este é o armazém onde as influencers vão

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Encontrar um vestido elegante para casamentos, bailes de finalistas ou batizados sem gastar uma fortuna nem sempre é fácil. No entanto, há uma loja em Carnaxide que está a tornar-se um verdadeiro fenómeno nas redes sociais, especialmente entre criadoras de conteúdos portuguesas que procuram vestidos de cerimónia a preços acessíveis.

Com mais de 500 metros quadrados e três pisos recheados de opções, a Loja Maria está a ganhar destaque pela enorme variedade de modelos, estilos e preços, com vestidos que começam nos 8 euros.

A loja fica localizada na Rua Fraternidade Operária 4, em Carnaxide, e está aberta diariamente entre as 10h00 e as 21h00. No espaço é possível encontrar vestidos compridos, modelos curtos, opções com brilhantes, estilos mais clássicos ou versões inspiradas em vestidos de princesa, além de acessórios, malas, sapatos e até roupa masculina.

A criadora de conteúdos Diana Dias Mascarenhas foi uma das influenciadoras que mostrou a loja nas redes sociais. “Muitos vestidos e a preços muito bons. Para quem tem um casamento, baile de finalistas, já sabem”, escreveu, revelando ainda que acabou por comprar um vestido por apenas oito euros.

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Também Vanessa Correia destacou os preços baixos e a variedade disponível para ocasiões especiais, sublinhando que existem vestidos “a partir de 9,99 euros” para casamentos, batizados e bailes.

Miriam Cunha descreveu o espaço como “a loja perfeita” para quem procura looks de festa, destacando os três pisos e a diversidade de estilos disponíveis. Segundo partilhou, há modelos para todos os gostos, desde vestidos mais simples a opções mais elaboradas com brilhos e cortes mais elegantes.

A zona de preços mais acessíveis conta sobretudo com tamanhos entre o XS e o M, embora existam diferentes secções e coleções dentro da loja. Para além das peças de cerimónia, o espaço inclui também roupa casual, bijuteria e novas coleções femininas.

Com a época de casamentos e eventos a aproximar-se, a loja tem vindo a tornar-se uma das mais procuradas entre quem quer encontrar um vestido elegante sem ultrapassar o orçamento.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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