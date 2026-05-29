Atenção: Mercadona vai abrir nova loja nesta região. Saiba onde e quando
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Todas estas ofertas de emprego contam com contrato efetivo de trabalho e com um período de formação, sendo remuneradas desde o primeiro dia
A Mercadona, que já conta com 72 lojas em Portugal, vai continuar a expandir a sua rede no país com a abertura de um novo supermercado no distrito de Braga, mais concretamente no município de Esposende. A inauguração está prevista para o próximo mês de novembro.
Segundo um comunicado da empresa, a nova loja terá uma área de vendas de 1.900 metros quadrados e contará com várias secções, incluindo Talho, Peixaria, Charcutaria, Padaria e Pastelaria, Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar, Animais de Estimação e Garrafeira. O espaço vai ainda disponibilizar a área de Pronto a Comer, com self-service e várias opções de refeições preparadas para consumo no local ou para levar.
Com esta abertura, a Mercadona está a reforçar também a sua equipa e encontra-se a contratar para diferentes funções. Entre as vagas disponíveis estão postos para operador de supermercado, com horários de 15 horas semanais aos fins de semana. A remuneração anual base indicada varia entre 5.734 euros e 7.843 euros brutos, aos quais acrescem subsídios de alimentação, domingos e feriados.
Antes de se candidatar a uma vaga de emprego, avalie o seu currículo abaixo:
A empresa destaca que todas as funções incluem contrato sem termo e um período de formação remunerado desde o primeiro dia. Durante essa fase inicial, todas as despesas, incluindo alimentação e transporte, são asseguradas pela empresa. A formação decorrerá na proximidade da nova loja, sem necessidade de deslocações para fora da região.
De acordo com o mesmo comunicado, a Mercadona oferece ainda progressão salarial, subsídio de alimentação e de trabalho em domingos e feriados, bem como horários comunicados com um mês de antecedência. A empresa prevê também um prémio anual de desempenho, que pode corresponder a um salário extra após o primeiro ano completo e a dois salários extra a partir dos quatro anos de antiguidade.
No final do ano passado, a cadeia de supermercados anunciou ainda a atribuição de até 29 dias de férias por ano, o que equivale a uma semana adicional de descanso.