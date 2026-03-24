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Atenção: Mercadona vai inaugurar nova loja em Portugal. Saiba quando e onde

Mercadona vai abrir nova loja em breve nesta região
IOL
Hoje às 11:23
Concorrente da Mercadona e Lidl está a vender tudo com 30% de desconto

A Mercadona vai abrir a sua primeira loja no distrito de Beja já em setembro de 2026, reforçando o plano de expansão da cadeia de supermercados em Portugal. A empresa, que já conta com 70 lojas no país, continua a apostar na criação de emprego estável e de qualidade, procurando formar equipas focadas na excelência e no serviço ao cliente.

O novo supermercado terá uma área de vendas de 1.900 m² e incluirá secções como Talho, Peixaria, Charcutaria, Pastelaria e Padaria, Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação, Garrafeira, bem como uma zona de Pronto a Comer com self-service e várias opções de pratos preparados para levar ou consumir na loja.

Para esta abertura, a Mercadona está a recrutar operadores de supermercado em regime de part-time. Há vagas para 20 horas semanais, distribuídas por cinco dias com turnos fixos, com salários anuais brutos entre 7.646€ e 10.457€, acrescidos de subsídios de alimentação, domingos e feriados.

Também existem oportunidades de 15 horas semanais, concentradas ao fim de semana, com salários brutos que vão dos 5.734€ aos 7.843€ anuais, também complementados com subsídios. Todos os contratos são efetivos, com formação remunerada desde o primeiro dia, incluindo cobertura de despesas de alimentação, transporte e alojamento durante este período.

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Com esta inauguração, a Mercadona reforça a sua presença em Portugal e dá aos habitantes de Beja a oportunidade de trabalhar numa empresa com forte aposta na qualidade do serviço e na progressão de carreira.

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