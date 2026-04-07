Atenção: vai abrir nova loja Mercadona esta semana nesta região

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A Mercadona continua a reforçar a sua presença em Portugal e prepara a abertura de mais uma nova loja já esta semana.

A inauguração está marcada para 9 de abril, na Estrada Nacional 229, em Viseu. Esta será a loja número 71 da cadeia em Portugal e a segunda no distrito de Viseu. O novo espaço permitiu criar cerca de 75 postos de trabalho, todos com contratos sem termo desde o primeiro dia.

A loja terá cerca de 1.900 metros quadrados de área de vendas, com corredores amplos e as secções habituais da marca, como charcutaria, peixaria, pastelaria e padaria, perfumaria, talho, frutas e legumes e a área de pronto a comer.

A Mercadona abriu a primeira loja em Portugal em 2019, em Canidelo, em Vila Nova de Gaia. Atualmente, conta com 70 lojas no país e cerca de 7.500 trabalhadores.

Durante 2025, a empresa investiu 140 milhões de euros em Portugal e alcançou um volume de vendas de 2.092 milhões de euros, mais 18% face ao ano anterior, registando um lucro líquido de 26 milhões de euros.

Para 2026, a cadeia prevê abrir 12 novas lojas, num investimento de 150 milhões de euros, o que permitirá terminar o ano com 81 supermercados em Portugal. Além da abertura em Viseu, estão também previstas novas lojas na Covilhã, Amarante, Esposende, Sintra, Maia e Moita, bem como a chegada a novos distritos como Vila Real, Beja e Faro.