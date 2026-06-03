É já neste mês! Mercadona anuncia data para abrir uma das lojas mais aguardadas em Portugal

Remover o pó e a humidade dos armários nunca foi tão fácil com este kit da Mercadona

Quem gosta de roupa perfumada vai querer conhecer este produto do Mercadona (e não é amaciador nem detergente)

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A Mercadona, que já conta com 72 supermercados em Portugal, prepara-se para reforçar a sua presença no país com a abertura de uma nova loja. A inauguração acontece ainda este mês e marcará a chegada da cadeia espanhola a mais uma localização estratégica na região da Grande Lisboa.

A cadeia espanhola anunciou que vai inaugurar uma nova loja, no próximo dia 30 de junho, na Rua Rosa Maria Lobato de Faria, n.º 20, no concelho de Sintra, e será a 73.ª loja da Mercadona em território nacional.

Para além de aumentar a oferta da marca no distrito de Lisboa, a abertura terá também impacto no emprego local. Segundo a empresa, a nova loja permitiu a criação de cerca de 64 postos de trabalho estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia.

Antes de se candidatar a uma vaga de emprego, avalie o seu currículo abaixo:

O espaço contará com uma área de vendas de aproximadamente 1.900 metros quadrados, dispondo de corredores amplos para proporcionar uma experiência de compra mais confortável aos clientes. Como habitual, estarão disponíveis várias secções especializadas, incluindo Charcutaria, Peixaria, Talho, Frutas e Legumes, Pastelaria e Padaria, Perfumaria e ainda a área de Pronto a Comer.

A abertura de Sintra surge num ano de forte expansão para a Mercadona em Portugal. Desde o início de 2025, a empresa já inaugurou novas lojas na Quinta do Lambert, em Lisboa, em Viseu e na Covilhã, esta última a primeira da cadeia no distrito de Castelo Branco.

Até ao final do ano, a retalhista prevê continuar o seu plano de crescimento com a chegada a novos distritos, nomeadamente Vila Real, Beja e Faro. Estão ainda previstas inaugurações em cidades como Amarante, Esposende, Maia, Moita e Portimão, além da nova loja de Faro.