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Loja Mercadona em Viseu Foto: Mercadona
Loja Mercadona em Viseu Foto: Mercadona

É o fim das idas a Espanha: Mercadona vai finalmente abrir loja no Algarve
IOL
Hoje às 09:00

Tudo o que pode encontrar na Mercadona

"Adeus vespas”: Mercadona tem um spray que salva os dias quentes de verão

Maus cheiros nos canos da casa? Este produto da Mercadona é um dos preferidos dos portugueses

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Este produto da Mercadona é elogiado por quem o experimenta: elimina nódoas difíceis e devolve o branco às peças

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Cadeia espanhola segue imparável na abertura de lojas em Portugal. E está a contratar trabalhadores

Depois de anos em que muitos consumidores do Algarve atravessavam a fronteira para fazer compras em Espanha, a chegada da Mercadona à região surge como uma mudança há muito aguardada. A cadeia de supermercados espanhola confirmou a abertura da sua primeira loja no distrito de Faro, em Portimão, com inauguração prevista para outubro.

A nova superfície terá cerca de 1.900 m² e vai contar com uma oferta completa de frescos e produtos do dia a dia, incluindo Talho, Peixaria, Charcutaria, Padaria e Pastelaria, bem como Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação. O espaço integra ainda uma zona de Pronto a Comer, com refeições preparadas e opções para consumo no local ou para levar, numa aposta clara em maior conveniência para os clientes.

Paralelamente à abertura, a empresa já iniciou o processo de recrutamento para várias funções, entre as quais Operador de Supermercado e Auxiliar de Manutenção. As vagas incluem contrato efetivo desde o primeiro dia, formação remunerada e condições salariais com progressão, podendo chegar aos 20.915 euros brutos anuais, além de benefícios como subsídio de alimentação e até 29 dias de férias.

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A Mercadona tem vindo a consolidar a sua presença em Portugal desde 2019 e conta atualmente com 72 lojas no país. A empresa emprega cerca de 7.500 trabalhadores e continua a apostar numa política de expansão, com novas aberturas previstas e investimento contínuo no mercado nacional. Só em 2025, está previsto um reforço significativo da rede de lojas, acompanhado de investimento adicional e crescimento da operação em território português.

Os interessados em trabalhar na nova loja de Portimão, podem candidatar-se aqui
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