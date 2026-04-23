É o fim das idas a Espanha: Mercadona vai finalmente abrir loja no Algarve

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Depois de anos em que muitos consumidores do Algarve atravessavam a fronteira para fazer compras em Espanha, a chegada da Mercadona à região surge como uma mudança há muito aguardada. A cadeia de supermercados espanhola confirmou a abertura da sua primeira loja no distrito de Faro, em Portimão, com inauguração prevista para outubro.

A nova superfície terá cerca de 1.900 m² e vai contar com uma oferta completa de frescos e produtos do dia a dia, incluindo Talho, Peixaria, Charcutaria, Padaria e Pastelaria, bem como Frutas e Legumes, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação. O espaço integra ainda uma zona de Pronto a Comer, com refeições preparadas e opções para consumo no local ou para levar, numa aposta clara em maior conveniência para os clientes.

Paralelamente à abertura, a empresa já iniciou o processo de recrutamento para várias funções, entre as quais Operador de Supermercado e Auxiliar de Manutenção. As vagas incluem contrato efetivo desde o primeiro dia, formação remunerada e condições salariais com progressão, podendo chegar aos 20.915 euros brutos anuais, além de benefícios como subsídio de alimentação e até 29 dias de férias.

A Mercadona tem vindo a consolidar a sua presença em Portugal desde 2019 e conta atualmente com 72 lojas no país. A empresa emprega cerca de 7.500 trabalhadores e continua a apostar numa política de expansão, com novas aberturas previstas e investimento contínuo no mercado nacional. Só em 2025, está previsto um reforço significativo da rede de lojas, acompanhado de investimento adicional e crescimento da operação em território português.

Os interessados em trabalhar na nova loja de Portimão, podem candidatar-se aqui