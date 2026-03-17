Espelhos, torneiras e aço inoxidável: este spray viral da Mercadona limpa e previne futuras dedadas

Ficamos fãs destes dois produtos da Mercadona: deixam tudo o que é de madeira impecável

“Ajuda a reparar e a dar brilho ao cabelo”: especialista em dermocosmética recomenda este champô da Mercadona

Este produto da Mercadona é elogiado por quem o experimenta: elimina nódoas difíceis e devolve o branco às peças

Nem todos os congelados fazem mal: este arroz da Mercadona faz-se em 3 minutos e é mesmo saudável

Mercadona imparável: é aqui que vão abrir duas novas lojas já em abril

Encontrar o produto certo para remover a gordura dos eletrodomésticos, sem deixar marcas que voltem a aparecer, nem sempre é fácil. Muitos sprays prometem resultados milagrosos, mas raramente cumprem o que prometem.

Recentemente, a criadora de conteúdos @vanessacorreia_13 partilhou no Instagram uma dica que tem gerado curiosidade entre os seguidores: o spray Limpador Abrilhantador da Mercadona.

No vídeo, a criadora de conteúdos mostra como o produto consegue eliminar até as dedadas da porta do frigorífico, deixando-o limpo e sem marcas. A influencer destacou também a facilidade de aplicação e o resultado imediato, tornando-o numa solução prática para quem quer manter a cozinha impecável sem esforço.

Originalmente pensado para limpeza de vidros, este spray da Mercadona tem agora conquistado popularidade também na limpeza de eletrodomésticos.