Espelhos, torneiras e aço inoxidável: este spray viral da Mercadona limpa e previne futuras dedadas

Encontrar o produto certo para remover a gordura dos eletrodomésticos, sem deixar marcas que voltem a aparecer, nem sempre é fácil. Muitos sprays prometem resultados milagrosos, mas raramente cumprem o que prometem.
Recentemente, a criadora de conteúdos @vanessacorreia_13 partilhou no Instagram uma dica que tem gerado curiosidade entre os seguidores: o spray Limpador Abrilhantador da Mercadona.
No vídeo, a criadora de conteúdos mostra como o produto consegue eliminar até as dedadas da porta do frigorífico, deixando-o limpo e sem marcas. A influencer destacou também a facilidade de aplicação e o resultado imediato, tornando-o numa solução prática para quem quer manter a cozinha impecável sem esforço.
Originalmente pensado para limpeza de vidros, este spray da Mercadona tem agora conquistado popularidade também na limpeza de eletrodomésticos.