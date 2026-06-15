Esqueça os calções interiores: este produto da Mercadona acaba com a fricção entre as pernas

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Com a chegada dos dias quentes, das caminhadas à beira-mar e das longas tardes de praia, há um problema que afeta muitas pessoas e que é, muitas vezes, um verdadeiro desconforto: as assaduras provocadas pelo atrito entre as pernas.

Para ajudar a prevenir esta situação, a Mercadona tem à venda o Stick Antiatrito Deliplus, um produto desenvolvido para reduzir a fricção da pele e evitar as conhecidas "pernas assadas". O artigo está à venda por cerca de 4 euros, tornando-se numa opção acessível para quem procura maior conforto durante o verão.

O stick cria uma camada protetora sobre a pele, ajudando a minimizar o contacto direto entre as zonas mais sensíveis ao atrito. É especialmente útil para quem passa muitas horas a caminhar, pratica exercício físico ou utiliza vestidos, saias e calções durante os dias mais quentes.

Para além disso, o produto é resistente à água e ao suor, uma característica importante para quem frequenta praias, piscinas ou realiza atividades ao ar livre.

Compacto e fácil de transportar na mala de praia ou mochila, o Stick Antiatrito Deliplus pode ser aplicado diretamente nas zonas mais propensas ao atrito antes de sair de casa ou sempre que necessário ao longo do dia.