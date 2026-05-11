Esta carne da Mercadona ficou viral e salva almoços e jantares em 15 minutos

Remover o pó e a humidade dos armários nunca foi tão fácil com este kit da Mercadona

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São dezenas os vídeos que surgem nas redes sociais sobre esta carne à venda na Mercadona. Todos falam numa carne muito fácil de fazer – já está temperada e pré-cozinhada. “Tenho a dizer-vos: ficou maravilhoso. Eu servi com um bocadinho de arroz e salada, e o meu marido adorou”, disse a influencer Joana Pintão de Sousa num vídeo do Instagram.

E não é a única a atestar a qualidade desta carne, que se trata de uma embalagem de duas peças de pernil de porco. “Coloquei na air fryer com um fio de azeite e um bocadinho de sal durante 20 minutos a 200 graus”, refere outra criadora de conteúdos digitais, Quézia Sade. “Com umas batatinhas a acompanhar fica qualquer coisa. A partir de agora nunca mais vai faltar cá em casa, porque além de deliciosa, é super prática e salva qualquer jantar”, refere.

A carne, embalada em vácuo, deve ser conservada no frigorífico, entre 0 ºC e 4 ºC, e, depois de aberta, deve ser consumido no prazo de 24 horas.

Pode ser preparada no micro-ondas ou no forno/air fryer. No micro-ondas, deve dividir as duas unidades, perfurar a embalagem e aquecer durante três minutos na potência máxima. Caso pretenda consumir o produto completo, o tempo de aquecimento recomendado é de 5 minutos na potência máxima.

Em alternativa, pode ser preparado no forno no air fryer: basta pré-aquecer o forno a 180 ºC, colocar o produto num recipiente adequado e aquecer durante cerca de 15 minutos.

O produto custa 6,40 euros por quilo, mas as embalagens, com cerca de 700 gramas em média, ficam normalmente entre os 4 e os 5 euros.