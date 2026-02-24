Ficamos fãs destes dois produtos da Mercadona: deixam tudo o que é de madeira impecável

Encontrar os produtos certos para manter móveis, portas e pavimentos de madeira limpos nem sempre é fácil. No entanto, a Mercadona tem duas opções que prometem facilitar a tarefa e que não estraga a madeira.

O “Lava Tudo para Madeira” é ideal para limpeza profunda de parquet, laminados, portas e móveis. Realça a beleza natural da madeira, limpa e protege sem deixar vestígios, garantindo um acabamento brilhante. Para uma limpeza a fundo, deve ser diluído em água morna (2 tampas em cerca de 5 L) e aplicado com a esfregona bem torcida, sem necessidade de enxaguar. Também pode ser usado sem diluir, com um pano húmido, enxaguando depois a superfície. É importante não aplicar em madeira não envernizada ou com ceras e óleos que não sejam laváveis.

Para a manutenção diária, o produto de limpeza de móveis e parquet limpa, nutre e protege graças à combinação de agentes de limpeza e ceras naturais. Basta pulverizá-lo sobre uma mopa ou pano suave e espalhar uniformemente sobre o mobiliário ou parquet, secando de seguida. Também pode ser diluído em água para passar com esfregona. Este produto é ideal para manter o brilho e a proteção da madeira sem necessidade de grandes esforços. Tal como no caso anterior, não deve ser usado em madeira não envernizada ou com cera.