Facebook Instagram
Dicas

Ficamos fãs destes dois produtos da Mercadona: deixam tudo o que é de madeira impecável

Estes dois produtos da Mercadona deixam a madeira limpa, brilhante e perfumada
IOL
Hoje às 12:05
Máquina de lavar a loiça a cheirar mal? Descobrimos o produto da Mercadona que a vai deixar impecável

Encontrar os produtos certos para manter móveis, portas e pavimentos de madeira limpos nem sempre é fácil. No entanto, a Mercadona tem duas opções que prometem facilitar a tarefa e que não estraga a madeira.

O “Lava Tudo para Madeira” é ideal para limpeza profunda de parquet, laminados, portas e móveis. Realça a beleza natural da madeira, limpa e protege sem deixar vestígios, garantindo um acabamento brilhante. Para uma limpeza a fundo, deve ser diluído em água morna (2 tampas em cerca de 5 L) e aplicado com a esfregona bem torcida, sem necessidade de enxaguar. Também pode ser usado sem diluir, com um pano húmido, enxaguando depois a superfície. É importante não aplicar em madeira não envernizada ou com ceras e óleos que não sejam laváveis.

Para a manutenção diária, o produto de limpeza de móveis e parquet limpa, nutre e protege graças à combinação de agentes de limpeza e ceras naturais. Basta pulverizá-lo sobre uma mopa ou pano suave e espalhar uniformemente sobre o mobiliário ou parquet, secando de seguida. Também pode ser diluído em água para passar com esfregona. Este produto é ideal para manter o brilho e a proteção da madeira sem necessidade de grandes esforços. Tal como no caso anterior, não deve ser usado em madeira não envernizada ou com cera.

 

RELACIONADOS
Máquina de lavar a loiça a cheirar mal? Descobrimos o produto da Mercadona que a vai deixar impecável
Toda a gente quer este ambientador da Mercadona: equivale a um perfume de 300 euros
Estes 6 amaciadores da Mercadona deixam a nossa roupa super macia e com o melhor cheirinho
Os 4 produtos Mercadona que temos sempre em casa para tirar qualquer tipo de nódoa
"Só usava Ajax ou Sonasol até ter descoberto este lava-chão": há mais um fenómeno da Mercadona
"Só usava Kérastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona
Mais Vistos
00:03:31
TVI Jornal
Nuno Homem de Sá quer julgamento à porta aberta
tvi
00:02:53
V+ Fama
Adriano Silva Martins interrompe programa para anunciar separação de famoso casal acarinhado pelo público
tvi
00:04:17
Secret Story
Em conversa com a namorada, Diogo mostra-se com ciúmes de Hugo: «Deu-me vontade de lhe dar um...»
tvi
00:01:50
Dois às 10
Filipe Delgado faz confissão a Cristina Ferreira: “Tu não sabes, mas eu vou-te dizer”
tvi
Destaques IOL
Novidades
Ficamos fãs destes dois produtos da Mercadona: deixam tudo o que é de madeira impecável
Saude
A velocidade com que fala pode dizer bastante sobre a sua condição mental
História
"Confiei na minha irmã, cedi a minha herança e acabei a dormir num banco de rua"
Humidade
Humidade e cheiro a mofo? Só precisa de paus de giz para salvar os roupeiros
Mais Lidas
Supermercados
Supermercados também vão fechar ao domingo em Portugal?
versa
Atualidade
Aproxima-se a 'tempestade do século' para esta quarta-feira, escreve a imprensa espanhola
away
Dois às 10
Cristina Ferreira surpreendida com gravidez de famoso casal: «Fiquei tão contente»
tvi
Dois às 10
Filipe Delgado radiante com promessa de Cristina Ferreira: «Estás a dizer isso para muita gente»
tvi
Famosos
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!
selfie
Benfica
VÍDEO: Benfica já está em Madrid e Prestianni foi recebido assim
maisfutebol